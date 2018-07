Von Milo Dor

In einer dunklen Zeit, in der die Menschen willkürlich verhaftet, eingekerkert und über den Haufen geschossen wurden, in dieser Zeit, die angeblich für immer vorüber ist, wurden einmal zwei Männer verhaftet und in die gleiche Zelle geworfen. Der eine war ein verlotterter Bankbeamter, der gerne trank, Karten spielte und allen bekannten und unbekannten Mädchen nachlief, der andere ein pedantischer Mittelschulprofessor, der verheiratet und seinen drei netten Kindern ein Vorbild war.

Die zwei so verschiedenartigen Menschen mußten einige Tage lang in einer Zelle miteinander auskommen. Während der redliche Professor sich mit den Gedanken an seine Frau, seine Kinder und seine treuen Schüler abquälte, vertrieb der verlotterte Bankbeamte seine Zeit, indem er lustige Lieder sang und von den Mädchen träumte, die er einst besessen hatte. Er versuchte auch, den unruhig gewordenen Professor mit Anekdoten, die er in verschiedenen Kneipen aufgelesen hatte, zu erheitern und zu trösten, doch ohne Erfolg; der Professor blieb ernst und würdig.

Dann schlug ihm der Bankbeamte vor, mit ihm Knopffußball zu spielen. Die größeren Knöpfe waren die Spieler, und ein kleiner Hemdknopf war der Fußball, den man durch die Zelle jagen konnte. Der Professor war zu ernst und zu würdig, um auf einen solchen Vorschlag einzugehen. Da riß der Bankbeamte sämtliche Knöpfe von seinem Rock, seiner Hose und seinem Hemd und begann allein damit zu spielen, während der Professor ihm mit verhohlenem Neid zusah. Es wäre ihm niemals eingefallen, seine eigenen Knöpfe zu opfern. Er war zu pedantisch, um in einem knopflosen Anzug auf dem Boden zu sitzen und Knopffußball zu spielen. Er zog auch jeden Abend seine Hose aus und legte sich darauf, um sie mit seinem Körper zu bügeln.

Nach einer Woche wurde er erschossen, der Bankbeamte jedoch freigesetzt.

Moral: Man kann ruhig auch ohne Knöpfe und in einer ungebügelten Hose zum Sterben antreten.