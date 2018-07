„Die Kapuzinerpredigt“ des Kardinals

Während Staatspräsident Gronchi seine Halsentzündung bekämpfte, die ihn zwang, den Flug nach Moskau auf den 5. Februar zu verschieben, setzte ihm der 70jährige Kardinal Alfredo Ottaviani sozusagen einen Kanonenschuß vor den Bug. Der strenge Sekretär des Heiligen Offizium, der wichtigsten zentralen Kirchenbehörde, welche die Reinheit des Glaubens zu verteidigen hat, donnerte in einer Predigt in Santa Maria Maggiore gegen jene, die, wie er sagte, den kommunistischen Machthabern zulächeln, die, ebenso wie Hitler, des Massenmordes schuldig seien. Hinter dem Eisernen Vorhang könnten die Menschen nicht einmal als Sklaven existieren, wenn sie nicht das Loblied ihrer Unterdrücker sängen. Das sei wohlbekannt. Aber im Westen seien nicht wenige innerlich verfault – auch solche, die sich Christen nennten! Sie lüden die Unterdrücker sich ein und drückten freudig denen die Hand, die Christus anspuckten und ins Gesicht schlügen.

Diese Predigt des streitbaren Kardinals war gegen Gronchi gerichtet, dem die Absicht zugeschrieben wird, Chruschtschow zu einem Gegenbesuch nach Rom und in die Hauptstadt der katholischen Welt aufzufordern. In diesem Fall würde der Papst – so deutet man hier Ottavianis Worte – demonstrativ nach seinem Sommersitz in Castelgandolfo fahren.

Nach, Ansicht der italienischen Linksopposition liegt hier eine konkordatswidrige Einmischung des Vatikans vor. Die Democrazia Cristiana, aus der Gronchi hervorgegangen ist, möchte jedoch die „Kapuzinerpredigt“ entdramatisieren. Die hauptsächlich angegriffenen Linkskatholiken konstruieren einen Gegensatz zwischen Ottaviani und Johannes XXIII. Gewiß ist die scharfe Ausdrucksweise des temperamentvollen Kardinals nicht die des milderen Johannes XXIII. Aber schließlich hat dieser ihn zum Leiter des Heiligen Offiziums befördert. Das sagt alles.

Was Moskau von Gronchi erwartet, hat mittlerweile der Sonderkorrespondent einer römischen Zeitung mitgeteilt, der Gronchi bei allen Auslandsreisen begleitet und nicht parteipolitisch festgelegt ist. Wie aus seinen Berichten hervorgeht, sehen die Russen in Gronchi den Mann, der helfen könnte, die deutsche Bundesregierung zu isolieren und Vorschläge zu einem für diese günstigen Kompromiß zu lancieren. Azio de Franciscis