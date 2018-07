Inhalt Seite 1 — In Wien arbeiten sie heimlich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als vor einigen Jahren die amerikanische Wirtschaftshilfe für Österreich in vollem Schwung war, gab es außer Geld auch gute Ratschläge. In Wien sollte ein Produktivitätszentrum die Methoden amerikanischer efficiency auf die, ach, so kontinentale Wirtschaft des Landes übertragen. Zu diesem Zweck dienten unter anderem einige Zeitschriften, und in einer von ihnen wurde auch der Plan ausgeheckt, etwas für die Produktivität der geistigen Arbeit zu tun. Intellektuelle aller Art – Ärzte, Architekten, Schriftsteller, Juristen – wurden aufgefordert, Artikel über die Frage zu schreiben, wie man in ihrer Sparte die Produktivität steigern könnte. Da diese Aufträge mit Vorschüssen gekoppelt waren, erfreuten sie sich großer Beliebtheit.

Der Schriftsteller, der diesen Job ergatterte, war Erik G. Wickenburg. Aber die Redaktion, die vielleicht die Einführung des Fließbandes für literarische Produkte erwartet hatte, erhielt zwar eine Quittung für den Vorschuß, dann aber längere Zeit nichts. Auf sanftes Drängen flatterte schließlich ein Manuskript ins Produktivitätszentrum, das sich „Lob der Faulheit betitelte und etwa die These vertrat, ein Autor müsse den Mut haben, 23 Stunden am Tag nichts zu tun, in der Hoffnung, daß die 24. Stunde die erlösende Inspiration bringe.

Die Geschichte paßt so recht zu dem Bild, das man sich in aller Welt von Wien macht. Spitzmarken wie „Phäakenstadt“ und „Capua der Geister“ haften der Donaumetropole schon seit geraumer Zeit an. Die Wiener – so behauptet die Legende – verbringen ihre Tage im Kaffeehaus und ihre Abende beim Heurigen. Ganze Staffeln von Wiener Filmen belegen dies schwarz auf weiß, wo nicht gar technicoloriert. Metternichs Behauptung, in Erdberg beginne bereits der Orient, wird gern auch auf die heimischen Arbeitssitten übertragen. Orientalische Passivität oder südliches „Farnientedolcen“ ist so ungefähr das, was die Welt von Wien erwartet. Und die Wiener, wissen, was sie ihrer Reputation schuldig sind.

Vor einigen Jahren wanderte durch die deutsche Presse die Geschichte von dem Wiener Schuster, der angeblich Kundinnen fortschickte, wenn ihm ihre Beine nicht gefielen. An seiner Tür soll zeitweilig ein Schild geprangt haben: „Wegen Arbeitsunlust geschlossen.“ Es ist mir trotz eifriger Bemühungen nicht gelungen, auf die Spur dieses wackeren Mannes zu kommen. Vielleicht gibt es ihn sowenig wie andere Sagenfiguren, wie den Rübezahl oder das Donauweibchen. Vielleicht stand er auch bloß im Sold einer Fremdenverkehrsdienststelle – dann hat er sich gewiß bezahlt gemacht.

Immerhin weiß mancher fremde Wanderer mehrstrophige Lieder davon zu singen, wie er in Wien hungrig und zu Tode erschöpft auf ein Wirtshaus zugewankt ist, dort aber nur die Tafel „Heute Ruhetag“ vorgefunden hat. Als ich vor Jahren in Rom ein Ristorante austriaca aufsuchen wollte, das mir aufs wärmste empfohlen worden war, ging ich ein wenig skeptisch hin. Siehe da: es war geschlossen. Da wußte ich, daß es ein österreichisches Restaurant sein mußte.

Aber wenn nun die Wiener auch im Rufe stehen, sie ließen sich die gebratenen Tauben in den Mund fliegen wer arbeitet denn dann eigentlich? Wer brät die Tauben? Schließlich stehen auch die Österreicher mitten in ihrem landeseigenen Wirtschaftswunder, und der Nullpunkt von 1945, mit dem dieser Aufschwung begann, hatte alles an sich, was zu einem richtigen Nullpunkt gehört: Hunger, Verwüstung, Chaos, Wohnungsnot, Mangel am Nötigsten. Irgendwer mußte in all den Jahren eine Menge Arbeit geleistet haben – wer ist es nur gewesen?

Im Fremdenverkehrsprospekt steht: Wiener sind emsig wie die Wiesei. Man wird mich der Verleumdung zeihen, wenn ich behaupte, man arbeitet hier, was das Zeug hält oder – um im Landesjargon zu bleiben – „daß die Fetzen fliegen“. Das steht in keiner Operette und in keinem Heurigenfilm: wie sich die Bewohner dieser Stadt „zerfransen“ und „zersprageln“. Jeder hat noch einen Nebenberuf, vielleicht sogar deren zwei.