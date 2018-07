Zehnmal mindestens sagt der gute Zar „Ich liebe dich“, und umarmt die junge, arme Prinzessin feurig, obwohl er doch schon etwa 60 Jahre ist, ein alter Mann am Ende des vorigen Jahrhunderts – aber er sieht natürlich gar nicht so aus. Es beginnt alles wie im Märchen, mit blauem Samt und Purpur und Doppeladlern, Uniformen, Palästen, Hofschranzen, Revolutionären, und der Kaiser ist wie du und ich, weil’s ein modernes Märchen ist. Das Publikum sieht es gern. Damit der Erfolg sicher ist, werden ein reiches Maß an Erotik und Grausamkeit mitgeliefert. Und zwei Publikumslieblinge.

Nun sissit unsere liebe Romy wieder, diesmal als russische „Katja, die ungekrönte Kaiserin“ (Passage-Kino, Hamburg) mit Alexander II., und das ist – Curd Jürgens. Warum soll er nicht, da er schon des Teufels General und der Kurier des Zaren war und demnächst Wernher von Braun sein wird? Jeder Zoll kein Kaiser.

Die anspruchslose, talmihafte Volksunterhaltung, in einer spannenden Bildersprache dargeboten, hätte noch einmal den Hang zu schönem Kitsch befriedigt und niemandem weh getan, wenn der Regisseur Robert Siodmak, Bundesfilmpreisträger von 1958 („Nachts, wenn der Teufel kam“) nicht so viel könnte und hier den Ehrgeiz hätte, leichthin Geschichtsunterricht zu erteilen. Tatsächlich bricht er aus dem Märchen aus und will uns weismachen, dieser Alexander II. habe so wirklich gelebt, ein treffliches Reformwerk geschaffen und die Russen von der Leibeigenschaft befreit. Ist es schon mißlich, Geschichte auf eine Liebesromanze mit politischen Einlagen zu reduzieren, so ist das Dilemma, mit diesen Hauptdarstellern historischen Realismus anzustreben, besonders arg. Während Jürgens über immerhin etwa fünf Variationen mimischen Ausdrucks verfügt, bleibt das sehr hübsch zurechtgemachte Gesicht der Romy Schneider allzuoft einfach leer, wo es Betroffenheit, Wandlung, Intelligenz zeigen sollte. Die arme, märchenhafte Schaubild-Kaiserin wird zu sehr strapaziert. Und die Weltgeschichte wird zum Schmarr’n. Dabei hagelt es verblüffende Kernsätze, die auf die gängigen Vorstellungen abgestimmt sind, wie „Kaiser arbeiten wie jeder andere“, „Revolutionäre sind für die Todesstrafe“ (sie töten den Kaiser durch ein Attentat) und so weiter. (Drehbuch: Charles Spaak, Dialoge: Hans Wilhelm, Produktion: Michael Gafra/Speva, Verleih: Gloria.) Erika Müller