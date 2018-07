Achtundachtzig Menschen haben ein Heim für den Lebensabend

RH, Hamburg

Durch die schaufenstergroßen Fenster des Neubaus fiel der helle Sonnenschein auf Urgroßmütterchens Wohnzimmermöbel. Stühle mit Polstern aus jener Zeit, da man die Bequemlichkeit einer Sitzgelegenheit noch nicht dadurch zu erreichen wußte, daß man ihnen die Negativform der menschlichen Sitzfläche gab, aus der Zeit, als die Stühle sich rücklings und auf der Sitzfläche, noch wölbten – sie standen da mit ihrem rötlich gemusterten Plüschbezug in der grellen Sonne, vor der sie ganz wohl seit Beginn des Jahrhunderts beschützt worden waren. – Urgroßmütterchen aber – offensichtlich nicht besorgt, daß das Licht ihren altgeschonten Sachen schaden könnte – forderte die Leute, die das neue Haus in Blankenese besichtigten, herzlich und stolz auf, die schöne kleine Wohnung doch zu betreten.

50 Mark Miete

Die Wohnung besteht aus einem großen-, fast quadratischen Zimmer, einer kleinen Küche und einem Duschbad. Siebzehn solcher Einzimmer-Wohnungen – Mietpreis fünfzig Mark monatlich – und zwei Eineinhalbzimmer-Wohnungen gibt es im Neubau an der Isfeldstraße in Hamburg-Blankenese. Außerdem gibt es etwa sechzig geräumige einzelne Zimmer und einige Doppelzimmer für solche alten Frauen und Männer, die keinen eigenen Haushalt mehr führen. Das ganze, ein zwei- und dreistöckig um einen Garten herumgebautes Anwesen, ist das neue Altersheim der Hermann und Lilly Schilling-Stiftung“.

Im großen Eßsaal waren die Stühle in Reihen aufgestellt worden, und einige hundert eingeladene Gäste blickten auf ein Eisenrelief an der Stirnwand, das den Frankfurter Bankier, den Staatsfinanzrat Schilling und seine Gattin darstellt. Wenn Herr oder Frau Schilling, die in der ersten Reihe saßen, sich den neben ihnen Sitzenden zuwandten, konnte man feststellen, wie ähnlich diese Profilreliefs sind.

Neben dem schwarzen Relief war ein Radioapparat aufgebaut. Ich dachte, über diesen Apparat würde vielleicht im Laufe der Feier die Ansprache einer hochgestellten Persönlichkeit, „die leider heute nicht dabeisein kann“, den Anwesenden vermittelt werden. Aber das Radio war nur einer der Gegenstände und Einrichtungen, die zur Unterhaltung und Gemütlichkeit der Einwohner angeschafft worden sind.