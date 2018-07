In keinem Land der Welt wird auf die Einhaltung der Titel in der herrschenden Hierarchie so genau geachtet, wie in der Sowjetunion. Die Wahl der Titel, die Reihenfolge bei Empfangen und die Lobesattribute auf Konferenzen und Kongressen sind stets peinlich genau dosiert. Kleinste Hinweise in der Presse können – oft schon Monate vorher – den Aufstieg oder Abstieg eines Führers andeuten. Manche Einzelheiten aus der jüngsten Plenarsitzung des Zentralkomitees im Kreml lassen darauf schließen, daß für Chruschtschow ein neuer Titel geplant ist.

Bis heute hat Chruschtschow drei offizielle Titel. Er ist (seit September 1953) Erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und (seit März 1958) gleichzeitig Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR, eine Funktion, die etwa dem Ministerpräsidenten eines westlichen Staates entspricht. Drittens ist Chruschtschow seit Februar 1956 Vorsitzender des ZK-Büros für die RSFSR, also Vorsitzender der höchsten Parteiinstanz für die Russische Unionsrepublik.

Chruschtschows wichtigste Funktion ist natürlich die des Ersten Sekretärs der Partei. Aber auch jede Unionsrepublik hat einen ersten Parteisekretär, jede autonome Republik, ja sogar jedes Gebiet, jede Stadt und jeder Bezirk. Um einer Verwechslung mit „gewöhnlichen“ ersten Sekretären vorzubeugen, hatte Chruschtschow am 27. Mai 1955 einen verblüffenden Ausweg gefunden. Seit diesem Tag wird nämlich in der Sowjetunion Chruschtschows Titel Erster Sekretär (russisch: „Pervy Sekretar“) mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Die übrigen ersten Sekretäre mußten ihre Titel weiter mit kleinen Anfangsbuchstaben („pervy sekretar“) schreiben. Aber diese Regelung wurde Ende 1959 wieder aufgehoben.

Aus dieser Veränderung lassen sich zwei Schlußfolgerungen ziehen: Die eine (höchst unwahrscheinliche) ist die, daß die übrigen Führer Chruschtschow gezwungen haben, auf sein Privileg mit dem großen Anfangsbuchstaben zu verzichten, die zweite (viel wahrscheinlichere) ist die, daß Chruschtschow beschlossen hat, für sich selbst einen anderen Titel einzuführen – etwa „Vorsitzender des Parteipräsidiums“ oder „Vorsitzender des Zentralkomitees

Für diese Möglichkeit spricht vor allem folgende Überlegung: Lenin, der für Chruschtschow viel mehr Vorbild ist als Stalin, hatte niemals den Titel Erster Sekretär, führte aber im Zentralkomitee und Politbüro (wie damals das Parteipräsidium hieß) stets den Vorsitz. Tatsächlich wurde Chruschtschow schon auf dem Dezemberplenum vom turkmenischen Parteisekretär Karajew als „Kopf des Zentralkomitees“ gefeiert. Auch Mao Tse-tung trägt ja nicht den Titel eines „Ersten Sekretärs“, sondern ist Vorsitzender des Politbüros der KP Chinas.

Es ist nicht unmöglich, daß Chruschtschow eine Reorganisierung der Spitzenführung vornimmt und vielleicht schon bald als „Vorsitzender des Parteipräsidiums“ oder „Vorsitzender des Zentralkomitees“ in Erscheinung treten wird.

Wolfgang Leonhard