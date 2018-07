Inhalt Seite 1 — Spät bereute Jugendsünden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Manfred Mielke

Übermütige Knaben veranstalteten mit Fahrrädern eine wilde Verfolgungsjagd. Dabei jagte der kleine Erich aus einer schmalen Gasse auf die Hauptverkehrsstraße und sauste einem Autofahrer direkt vor den Kühler. Der Autolenker bremste scharf, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Hauswand. Er war tot. Seine fünf unversorgten Kinder waren ohne Ernährer.

Hier ist guter Rat teuer, sagten sich Erichs Eltern – wie auch die Richter und Rechtsanwälte, die mit diesem Fall beschäftigt waren. Es gab einen schweren Kampf um ein gerechtes und zugleich menschlich sinnvolles Urteil. Am Ende stand die Verurteilung des kleinen Erich zu Schadensersatz an die trauernde Mutter mit ihren fünf Kindern.

Wie ist das möglich, da doch ein neunjähriges Kind gar nicht verantwortlich gemacht werden kann, fragen viele. Aber um die rechtliche Verantwortlichkeit ging es auch gar nicht, sondern um die Gerechtigkeit, die auch den geschädigten Menschen gewährt werden mußte. Dieser Gerechtigkeitsausgleich wird vom Gesetz als Billigkeitshaftung bezeichnet.

Billigkeit bedeutet hier, zu einem Ergebnis zu kommen, das dem uneinsichtigen Kind wie dem geschädigten Mitmenschen möglichst gerecht wird. Daher haben die Richter die ungewöhnlich schwere Aufgabe, in solchen Fällen jugendlicher Schadensstiftung abzuwägen, was nach menschlichem Empfinden dem kindlichen Missetäter als Wiedergutmachung zugemutet werden darf, und was dem Geschädigten als Mindestausgleich gewährt werden kann. Da geht es kaum noch um paragraphenbeschränkte Juristerei, da darf und soll das Gefühl des Richters entscheiden.

Bei Jugendlichen wird grundsätzlich nach drei Altersgruppen unterschieden. Da sind Kinder bis zu sieben Jahren, die für ihr Handeln nicht verantwortlich sind, jedoch aus Billigkeitsgründen doch schon haften können. Die zweite Gruppe umfaßt Minderjährige zwischen sieben und 18 Jahren. Hier besteht schon eine gewisse Verantwortlichkeit, die sogar zu einer Verschuldenshaftung führen kann.

Auf dieser Entwicklungsstufe ist in jedem Einzelfall festzustellen, ob der Minderjährige die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte, wie der Gesetzestext lautet. Daran ändert auch nichts die Strafbarkeitsgrenze, die erst mit 14 Jahren beginnt. Haftung und Bestrafung aber nichts miteinander zu tun. Die dritte Gruppe besteht aus den Heranwachsenden zwieben 18 und 21 Jahren, die voll verantwortlich ind.