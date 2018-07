Inhalt Seite 1 — Überzeugen statt relegieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Umgang mit braunen Jünglingen

„Haltet-den-Dieb-Parolen oder Konzentration auf gewisse Prügelknaben helfen jetzt nicht weiter.“ Hendrik G. van Dom, in der ZEIT vom 8. Januar 1960

Ch. B., Berlin

Zweimal tagte in der ersten Januarwoche in Westberlin das Schnellschöffengericht. Ein 23jähriger arbeitsloser Anstreicher hatte im Zustand der Trunkenheit eine Schaufensterscheibe und eine Tür mit einem Hakenkreuz und einer antisemitischen Parole beschmiert; dafür wurde er wegen Beleidigung zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Bewährungsfrist wurde nicht gewährt. Ein 49jähriger Verwaltungsinspektor wurde wegen Erweisen des sogenannten deutschen Grußes und wegen „Verherrlichung des Nationalsozialismus“ zu siebzehn Monaten Gefängnis verurteilt. Weil dieses Delikt nach deutschen Gesetzen nicht zu ahnden ist, mußte sich die Westberliner Justizverwaltung von den alliierten Behörden die Ermächtigung geben lassen, das Kontrollratsgesetz Nr. 8 in Anwendung zu bringen.

Zuvor waren in Westberlin schon einige Disziplinarentscheidungen getroffen worden. Die Geschäftsführung der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), die unter ihren Mitarbeitern über einen besonders hohen Anteil an Personen verfügt, die ihre Versorgungsansprüche nach Artikel 131 des Grundgesetzes geltend gemacht haben, verfügte die fristlose Kündigung eines 23jährigen Angestellten. Er hatte an einer Sonnenwendfeier teilgenommen, bei der nationalsozialistische Lieder gesungen wurden, und bei der eine schwarzweißrote Fahne mitgeführt wurde, an der ein kleines papierenes Hakenkreuz befestigt war. Der Angestellte, so wurde die fristlose Kündigung begründet, habe durch seine Teilnahme an der Feier im außerdienstlichen Verhaltendas Ansehen der BfA geschädigt.

Als im August 1959 in der Zeitschrift für die rund vierhundert Junioren der BfA ein sehr positiver Beitrag erschien über den Lippoltsberger Kreis und dessen Leiter, den inzwischen verstorbenen Schriftsteller Hans Grimm, sowie über eine Autorenlesung des ehemaligen Luftwaffenobersten Hans Ulrich Rudel, waren der BfA-Geschäftsführung keine Bedenken gekommen.

Die Studenten (vier von der Freien Universität und einer von der Technischen Universität) und die Schüler (drei Oberschüler und ein Schüler einer Privatlehranstalt), die an der Sonnenwendfeier teilgenommen hatten, sollten auf Wunsch des Senats gleichfalls sofort gemaßregelt werden. (Die von der BfA getroffene Maßnahme wurde dabei als beispielhaft bezeichnet). Der Senat erwartete sofortige Relegierung oder Entfernung von der Lehranstalt.