Ein Außenhandelskaufmann schreibt öffentliche Briefe an de Gaulle und Adenauer

G. Z., Rastatt

Die Bürger in Bonn und in der mittelbadischen Kreisstadt Rastatt haben seit einigen Wochen Gelegenheit, an den Litfaßsäulen „öffentliche Briefe“ zu studieren. Unterschrieben sind sie von „Dr. jur. G. G. Hoffmann-Günther, Industrie- und Handelsberatung Außenhandel, Frankfurt am Main“. Der Name des Briefschreibers sagt den Rastättern und Bonnern gar nichts, die Adressaten freilich sind nicht unbekannt. Die Anschrift lautet:

An den Herrn Staatspräsidenten von Frankreich, General de Gaulle, Paris.

An den Herrn Ministerpräsidenten von Frankreich, M. Debré, Paris.

An das Oberkommando der französischen Streitkräfte in Deutschland, Baden-Oos, zu Händen des Herrn Kommandierenden Generals Allard.

An den Herrn Bundeskanzler Dr. Adenauer, Bonn.