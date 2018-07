... daß im Landgericht Hannover ein besonderes Wartezimmer für Kinder eingerichtet worden ist, die als Zeugen aussagen müssen. Dort stehen Tischspiele, die den Kindern die Wartezeit verkürzen und helfen sollen, sie für die Verhandlung unbefangen zu halten,

... daß der Göppinger Oberbürgermeister Dr. König davor gewarnt hat, das Urteilsvermögen der Bürger, zu unterschätzen. Er schlug vor, kommunale Probleme öffentlich zu behandeln und sachkundige Bürger zu den Sitzungen des Gemeinderates hinzuzuziehen.

... daß Bauern in Balkum im niedersächsischen Kreis Bersenbrück 1200 Ufer Milch in die Hase schütteten, weil sich die Molkereien in Bersenbrück und Bramsche nicht darüber einigen konnten, in wessen Einzugsgebiet Balkum fallen soll.