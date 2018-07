FÜR alle, die viel in Deutschland reisen –

Varta-Führer durch Deutschland, 2. Auflage, bearbeitet von Joachim Ahlemann und Walter Dierks; Mairs Geographischer Verlag, Stuttgart (im Auftrag der Varta Accumulatoren-Fabrik, Frankfurt); 776 S., 19,80 DM.

ER ENTHÄLT für jede Stadt der Bundesrepublik und für Westberlin die wichtigsten Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, Restaurants mit guter Rüche oder besonderen Spezialitäten und vor allem auf Hotels.

ER GEFÄLLT, weil er, nach Art des Guide Michelin sehr übersichtlich angeordnet, sich nicht scheut, Hotels genau zu charakterisieren und sie streng nach Qualität einzuordnen, und weil eine erste Nachprüfung durch Stichproben ergeben hat, daß diese Charakteristiken als ganz ungewöhnlich treffend und unvoreingenommen gelten dürfen. Unsere Bitte an Verlag und Varta-Werke: Halten Sie dieses Werk auf dem letzten Stand; so mancher große Name (eines Hotels, eines Restaurants) schwindet dahin mit dem Schnee vom vergangenen Jahr, so manches Neue wächst heran und verdient, beobachtet (und eines Tages genannt) zu werden. – a. f.