Auf der Anklagebank sitzt ein „rechtschaffener, korrekter, deutscher Normalverbraucher“. An Bier und Grog verbraucht er etwas mehr als die meisten.

Er wurde 1929 in Schwerin geboren, heißt Georg Lagodny. Er besuchte die Schule bis zur „mittleren Reife“, kam in den Arbeitsdienst, zur Wehrmacht. Dort brachte er es zum Leutnant. Kam dann in englische und amerikanische Kriegsgefangenschaft – und 1946 nach Hamburg. Arbeitete in einem schwedischen Zirkus, wurde Zivilangestellter bei einer amerikanischen Einheit. War zuletzt Kraftfahrer-Beifahrer in einer Eidelstedter Firma.

Manchmal, gewöhnlich am Sonnabend, ging Lagodny in eine Eidelstedter Kneipe. Er pflegte dort ausgiebig zu trinken, was ihm – am Gerichtstage – die Dankbarkeit der Wirtin einbrachte.

Zum letztenmal war Lagodny am 9. Januar dort. Was er damals trank, weiß er noch ungefähr, Aber was er dort gesagt haben soll, das weiß er nicht mehr. Wahr ist, daß er viel trank, und daß er – die Uhr war bald zwei, und zwölf Stunden lang hatte er schon gezecht – schließlich von seinem Wirt nach Hause gebracht wurde.

Dort blieb er noch einen Tag lang und dann wurde er verhaftet. Grund: seine antisemitischen Äußerungen in der Eidelstedter Kneipe.

Angezeigt hatte ihn die Inspektorsgattin Gotzek, die ihn seit Jahren kennt und mit ihm zusammen einem Sparklub angehörte. Auch in ihrer Wohnung hatte man sich getroffen. Darum war dem Lagodny bekannt, daß diese Dame eine leibliche Tochter besitzt, deren Vater ein Jude ist.