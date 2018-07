Wer den Bayern nachsagt, sie tränken nur Bier und äßen eigentlich nur Weißwürstchen und Knödel gerne, gilt in alpinen Landen als ein böser Verleumder. Die bayerische Küche ist allerdings bäuerlich deftig. Man kocht oft ein Gericht, das gut ist und auch reichlich. Eine Ausnahme indessen ist weit über die bajuwarischen Grenzen gedrungen: Pichelsteiner Eintopf, dessen Name richtig lautet: Pichelsteiner Fleische. Dieser König der Eintöpfe ist durch sträfliche Vereinfachung manchenorts in Verruf gekommen, dabei kann er ein Festessen sein.

Es geht die Sage, Trenk der Pandur sei mit seinen Männern durch den Bayrischen Wald gesprengt und habe hungrig an die Pforte einer Wiesenhofbäuerin geklopft und schnell ein kräftiges warmes Essen begehrt. Die Bäuerin habe ängstlich alles, dessen sie in ihrer Speisekammer habhaft werden konnte, zusammengerafft und in einen einzigen Topf, damals Pichel geheißen, getan. Daher Pichelsteiner Topf, den der Große Brockhaus indessen von dem Ort Büchelstein im Bayrischen Wald ableitet. Noch heute wird in Regen am Regen alljährlich im Juli das Pichelsteiner Volksfest gefeiert. Auf dem Rathausplatz wird den Einwohnern und allen Fremden gegen geringes Entgelt das historische Festessen dargeboten.

3/4 Pfund mageres Schweinefleisch – Pfund mageres Hammelfleisch – 3/4 Pfund mageres Kalbfleisch – 3/4 Pfund mageres Rindfleisch (alles ohne Knochen gewogen) – 175 bis 200 Gramm Ochsenmark – 1 große Sellerieknolle – 1 Pfund Möhren – 1/2 Pfund Zwiebeln – 1 mittlerer Kopf Wirsingkohl – 3 Pfund Kartoffeln – Salz – Pfeffer – Fleischbrühe (für sechs bis acht Personen).

Die vier Sorten Fleisch werden in Würfel geschnitten, gemischt und kräftig mit Salz und Pfeffer gewürzt. Das Ochsenmark in Scheiben, das Gemüse in nicht zu kleine Stücke schneiden. Ein Topf mit gutschließendem Deckel (wenn möglich, nimmt man einen Topf, der auch zu Tisch gebracht werden kann) wird mit Mark ausgelegt. Dann kommen die Stücke Sellerie, Möhren und Zwiebeln hinein, darauf eine Schicht Fleisch, dann der zerschnittene Wirsingkohl. Die Kartoffeln kommen obenauf. Der Topf wird dann zur Hälfte mit Fleischbrühe gefüllt, möglichst fest zugedeckt und mindestens zwei Stunden auf kleinster Flamme (noch besser im Backofen) gekocht. Das Gericht darf nicht gerührt werden, es sollte sogar im Kochtopf zu Tisch kommen, damit die Schichten nicht zerstört werden.

Dazu gibt es nur eine Beigabe: ein gutes Bier.

Der Küchenchef des Reiseunternehmens Touropa empfiehlt eine Spezialität vom Kurhaus Ruhpolding:

Zubereitung für drei Personen: zwei gehäufte Suppenlöffel Mehl, zwei Prisen Salz, einige Tropfen Speiseöl und 8/10 1 helles Bier werden gut verrührt, bis ein dickflüssiger Teig entsteht. Der geräucherte, gekochte und abgekühlte Schinken – möglichst bayerisches Bauern-Geselchtes; es ist auch in norddeutschen Feinkostgeschäften erhältlich – wird in dicke Scheiben geschnitten, in den Teig eingetaucht und in heißem Fett ausgebacken. Auch dazu trinkt man selbstverständlich eines der guten Münchener Starkbiere und – je nach Geschmack – einen Enzian oder Steinhäger.

Grazia