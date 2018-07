Inhalt Seite 1 — Bei der Post geht’s nicht so schnell Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Post hat sich noch nie eines besonders guten Rufes erfreuen können, aber er war wohl. kaum je schlechter als jetzt. Da sind Normalbriefe schneller in der Hand des Empfängers als Eilbotenbriefe – man fragt sich, was die erhöhte Eilbotengebühr eigentlich soll –, Telegramme sind mehr als zwölf Stunden unterwegs – dann hätte man besser gleich (soweit vorhanden) zum Telephonhörer gegriffen –, Stadtbriefe scheinen prinzipiell auf langwierigen Umwegen befördert zu werden. Doch dieser immer wiederkehrenden Klagen nicht genug: die Postversorgung des flachen Landes – von den Randgebieten ganz zu schweigen – spottet vielfach jeder Beschreibung.

Mit einem Wort: der Brief-, Päckchen- und Paketbeförderungsdienst der Deutschen Bundespost scheint sehr im argen zu liegen. Die Klagen des Publikums wollen denn auch nicht abreißen. Eine demoskopische Meinungsumfrage über die Betriebsgüte der traditionellen Postdienstleistungen würde im gegenwärtigen Zeitpunkt wohl ein für den Bundespostminister niederschmetterndes Ergebnis zeitigen. Zu recht?

Jedenfalls macht die Deutsche Bundespost gerade jetzt mit einem stolzen Fünf jahresplan (bis 1963) von sich reden, der ein Investitionsvolumen von fast sieben Mrd. DM vorsieht. Doch nur rund 1,5 Mrd. DM sollen davon dem Postdienst zugute kommen, der Rest dem Fernmeldesektor. Ob die Investitions-Gewichte damit richtig verteilt seien, so fragten wir Bundespostminister Stücklen; ob der Postdienst dabei nicht zu stiefmütterlich behandelt werde? Warum denn für die Verbesserung und Modernisierung des Brief-Beförderungsdienstes nicht mehr geschehe?

Minister Stücklen parierte geschickt, und zwar nach dem Motto, daß der Angriff immer die beste Verteidigung sei. Ob wir Presseleute uns denn dessen bewußt seien, daß der Zeitungs- und Zeitschriftendienst mit jährlich 100 Mill. DM subventioniert werde? Das sei der Betrag, den die Bundespost alljährlich für die Zeitungs- und Zeitschriftenbeförderung zuschießen müsse. Wie es einem Mann der Tat geziemt: sofort kam die ministerielle Anweisung, alle Verlage und Redaktionen – die den Bundespostminister offenbar besonders dringend um Verbesserungen ersuchen – von diesem „Subventions-Tatbestand“ in Kenntnis zu setzen.

Die Episode enthüllt den Kern des Dilemmas. Die traditionellen Dienstleistungs-Zweige der Bundespost sind defizitär, bringen also weniger ein, als sie der Post kosten. Das gilt übrigens nicht nur vom Zeitungs- und Zeitschriftendienst, sondern gleichermaßen auch von der Brief-, Päckchen- und der Paketbeförderung. Das alles sind „unrentable“ Dienstzweige, die das Rechnungswerk der Bundespost mit roten Zahlen belasten und bei denen eine Gebührenreform, die Minister Stücklen bereits mehrfach in Aussicht gestellt hat, unabweisbar zu sein scheint.

Anders der Telephon- und Fernschreibverkehr, der unaufhaltsam ansteigt und auch, ertragsmäßig gesehen, für die Post ein gutes Geschäft ist. Von der Senkung der Telephongebühren wird freilich nicht gesprochen. Wer wollte es aber auch dem Bundespostminister verübeln, wenn er den Ausbau des lukrativen Fernsprechnetzes forciert und hier um die Erhaltung der bisherigen Gebühren beihüht ist. Als er 1957 sein Amt übernahm, hat er versprochen, die Bundespost in die Gewinnzone zu führen, und da müssen eben, so scheint es, die Fernmeldeinvestitionen Vorrang haben.

Die Frage bleibt natürlich, ob bei der Investitionsplanung der Deutschen Bundespost allein Rentabilitäts-Überlegungen ausschlaggebend sein sollen. Denn die Bundespost ist doch auf vielen Gebieten ein Monopolbetrieb. Zur Illustrierung: dem Bundesbürger ist es beispielsweise verboten, einen für eine andere Stadt bestimmten Brief selbst dorthin zu befördern; das wäre ein Eingriff in die Monopolrechte der Post, die gern selbst das Normalporto verdienen möchte. Dann aber, wenn jegliche Konkurrenz ausgeschaltet wird, sticht das Rentabilitäts-Argument nicht mehr. Dann müssen auch unrentable Dienstzweige jede erdenkliche Förderung erhalten und dürfen nicht nur deshalb, weil sie unrentabel sind, bei Investitionen, die beispielsweise der Verbesserung der Briefbeförderung dienen könnten, zu kurz kommen.