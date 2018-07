h.e., Bad Schwartau

Der Ziegeleiarbeiter Egon Stecken aus Bad Schwartau bei Lübeck lieferte jetzt den Beweis dafür, daß die Zonengrenze Ost und West keineswegs so völlig voneinander abschließt, wie es den Anschein hat. Jedenfalls dann nicht, wenn es den sowjetzonalen Grenzwächtern gefällt.

Stecken war einer von den 600 Wohnungssuchenden, die in Bad Schwartau registriert sind. Mit seiner fünfköpfigen Familie lebte er seit Jahr und Tag in einem einzigen Zimmer in der Kaltenhöfener Straße 123. Alle Bemühungen, mehr Wohnraum zu bekommen, scheiterten entweder an der allgemeinen Wohnraumnot oder an seiner begrenzten Zahlungsfähigkeit. Eine Zweizimmer-Wohnung, die ihm angeboten wurde, war für ihn zu teuer. 80 Mark Monatsmiete konnte er sich nicht leisten.

Doch auch das eine Zimmer wurde der Familie Steckert streitig gemacht. Der Hauswirt strengte mit Erfolg eine Räumungsklage an, da er den Raum der Steckerts für sich beanspruchen konnte. Auf dem Wohnungsamt konnte man dem Ziegeleiarbeiter keine Hoffnung machen. Der Einspruch des Amts gegen den Gerichtsentscheid habe nur befristete Wirkung, wurde ihm gesagt. Die Einweisung ins Obdachlosenlager kam unaufhaltsam näher ...

Steckert, an Recht und Gerechtigkeit zweifelnd, machte sich auf den Weg. Er ging nicht mehr zum Wohnungsamt, sondern bei Lübeck über die Zonengrenze. Einige Tage später konnte ihn der westdeutsche Grenzposten wieder begrüßen. Stecken machte nicht mehr den niedergeschlagenen Eindruck wie beim Marsch in Richtung Osten. Man habe ihn „drüben“ mit offenen Armen aufgenommen, erzählte er. Ein Arbeitsplatz bei der Rostocker „Neptun“-Werft, 3000 Ostmark „Aufbaudarlehen“ und eine Dreizimmer-Wohnung sei ihm zugesichert worden.

Hier Räumungsklage und Aussicht auf das Asyl, dort Wohnung, Darlehen und Arbeitsstelle – Egon Steckert überlegte nicht lange. Mit Frau und Kindern ging es ans Packen. Ein Dreirad brachte die Familie an den Schlagbaum bei Lübeck-Eichholz. In einem Lädchen setzte Steckert seine letzten Westmark in Schokolade und Zigaretten um, dann kam der Abschied von der Schwiegermutter, die diesseits der Grenze blieb. Die Familie verschwand mit Koffern und Kartons hinter dem Schlagbaum.

Die westdeutschen Grenzposten erzählten später, sie hätten durch ihre Gläser beobachtet, daß Vopos die Familie freundlich willkommen hießen.