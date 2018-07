Der Vizepräsident des Bundestages, Professor Carlo Schmidt, hat am Mittwoch im Namen des Parlaments zu den antisemitischen Vorfällen der letzten Wochen Stellung genommen. Der Wortlaut dieser noblen Erklärung, die wir für beispielhaft halten, ist im folgenden wiedergegeben.

Daß dies in unserem Lande geschehen konnte ist eine eine Schande – eine Schande, die dadurch nicht geringer wird, daß auch in anderen Ländern Wände mit Hakenkreuzen und mit Schmähungen des jüdischen Volkes befleckt worden sind. Wir Deutsche haben kein Recht, mit dem Finger auf andere zu zeigen: anderswo sind unter dem Hakenkreuz zwar Rüpeleien erfolgt, bei uns aber sind in seinem Zeichen sechs Millionen Juden ermordet worden. Darum ist, was in diesen Wochen geschah, bei uns schändlicher als anderswo. Darum muß bei uns die Reaktion dagegen moralisch und mit dem Liktorenbündel stärker sein und aus tieferen Einsichten kommen als bei den anderen.

Gewiß: es ist sicher, daß die Exzesse, deren wir uns schämen, recht verschiedene Ursachen und Urheber haben. In einigen Fällen mag herostratische Großmannssucht, der Wunsch, auch in die Wochenschau und in die Zeitung zu kommen, eine Rolle gespielt haben. In einigen Fällen war politisches Sektierertum am Werke, das darzutun, von irgendwoher geplant worden sein mag. In einigen Fällen hat sich Halbstarkentum breitgemacht. Wir sollten uns bei diesen Feststellungen nicht beruhigen. Daß diese Halbstarken, von denen die meisten 1945 keine zehn Jahre alt waren und noch keinen Juden von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, sich nicht im Umwerfen von Autos und Einschlagen von Fenstern austobten, sondern in antisemitischen Sudeleien, zeigt, daß es bei vielen unter der Schwelle des Bewußtseins noch unaufgeräumte Unratecken gibt. Daran mögen Eltern schuld sein, daran mögen Lehrer schuld sein, daran mögen Minderwertigkeitsgefühle schuld haben, vielleicht gibt es da und dort noch ein seelisches Klima, das solche Gespenster beruft.

Daß es so ist, geht uns alle an. Hier liegt für uns alle eine Aufgabe, und wenn wir mit dieser Aufgabe nicht fertig werden, wird unser Volk nicht gesunden. Solange bei uns einer sagen kann, ohne fürchten zu müssen, daß man ihm den Rücken kehrt: Das Verhalten des Dritten Reiches den Juden gegenüber sei eine schlimme Dummheit gewesen, habe es doch uns die ganze Welt zu Feinden gemacht, solange bei uns in der Absicht zu exkulpieren darüber diskutiert werden kann, ob sechs Millionen oder „nur“ drei Millionen Juden ermordet worden sind, solange bei uns nicht jedes Kind darüber belehrt worden ist und begriffen hat, daß das Problem nicht ist, ob sechs oder drei Millionen, sondern ob null oder einer ermordet worden sind, solange haben wir – auch jene in unserem Volke, die in der verruchten Zeit saubere Hände behielten – versagt. Vor allem aber werden wir versagen, solange, wir, was an den Synagogen getan worden ist, in erster Linie nicht unter dem Aspekt der Moral, sondern unter dem Gesichtswinkel des möglichen Schadens betrachten, den die Bundesrepublik erlitten haben mag.

Manche haben bedauert, daß die Presse von diesem Schmutz so viel Aufhebens gemacht habe – vor allem haben dies auch Vertreter der jüdischen Gemeinden getan. Sicher ist durch dieses Aufhebens ein Dutzend Halbstarker mehr befeuert worden – vielleicht ist dies aber gut: es gibt Lagen, in denen man die schlafenden Höllenhunde wecken muß, um an ihrem Gebelle innezuwerden, wie nahe wir der Hölle noch sind.

Nur indem wir jenes Finstere, das da und dort in unserem Volk noch sein Unwesen treibt, auflösen, werden wir es bannen. Freilich sollte man uns dabei auch von außen helfen: man sollte draußen nicht nur die Sudeleien sehen, sondern auch die Reaktionen der Unzähligen, vor allem der unzähligen jugendlichen Menschen unseres Volkes. Diesen gilt es Mut zu machen, man darf diesen jungen Menschen nicht das Gefühl lassen, sie seien allein oder gehörten gar auch zu den Verfemten. Man sollte sich ihnen brüderlich gesellen. Geschieht dieses, dann werden auch bei uns die Gespenster weichen.

Bei den Dingen, von denen ich spreche, geht es um die Freiheit und um die Wahrheit – nicht in einem nur theoretischen Sinn. Es geht darum, diese Tugenden in uns lebendig zu machen, so etwa wie Schiller es seinem Freunde Körner schrieb: „Das erste Gesetz ist: schone die fremde Freiheit. Das zweite Gesetz ist: zeige selbst Freiheit.“ Es gibt aber keine Freiheit außerhalb der Wahrheit, in die man sich je und je mit allem, was einem die Geschichte auf die Schultern lud, stellt.