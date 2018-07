Die erste Halbzeit verlief ungünstig und die zweite Halbzeit erheblich besser. Insgesamt hat aber das „Ende gut – alles gut“ dem jetzt vorliegenden Abschluß für das Geschäftsjahr 1958/59 bei der Hüttenwerk Oberhausen AG (HOAG), Oberhausen, das Gesicht verliehen, wobei allerdings auch eine unerwartete Schützenhilfe ausgerechnet aus dem Bergbau entscheidend ins Gewicht fiel. Im Konzert der westdeutschen Stahlindustrie hat sich die HOAG gut gehalten, erklärte Vorstandsmitglied Otto-August Siering bei der Erläuterung des Jahresabschlusses. Das wird daraus ersichtlich, daß das Unternehmen die Stahlflaute mit nahezu unveränderten Produktionsanteilen an der Gesamterzeugung der eisenschaffenden Industrie durchgestanden hat; sie betrug beim Roheisen 7,7 (7,9), beim Rohstahl 6,9 (6,9) und beim Walzstahl 6,9 (7) v. H. der westdeutschen Erzeugung.

Der Umsatzrückgang von 7,2 v.H. auf 709 (767) Mill. DM hat sich keineswegs in voller Höhe auf die Ertragslage der Gesellschaft ausgewirkt. Neben der seit April 1959 anziehenden Stahlkonjunktur haben sich nämlich Preissenkungen für Rohstoffe und deren rationellerer Einsatz ebenfalls bemerkbar gemacht. Da das Unternehmen auf die Veröffentlichung einer Brutto-Ertragsrechnung verzichtet, kann man diese Zusammenhänge jedoch nur ahnen. Als Anhalt mag der verhältnismäßig stabile Rohertrag dienen. In den 263 (267) Mill. DM ist allerdings in diesem Jahr erstmalig eine Organschaftsabrechnung der Bergbau AG Neue Hoffnung enthalten, die mit knapp zehn Mill. DM angegeben wurde. (In dem Vorjahrsabschluß erscheint dieser Posten mit 7,25 Mill. DM als „Beteiligungsertrag.“) Damit kann für Oberhausen die bemerkenswerte Feststellung getroffen werden, daß die Verbundzechen hier ihre Dividende voll erwirtschaftet haben. Der Bergbau hat sogar noch einen weiteren Beitrag für die Ausschüttung der auf 10 (9) v. H. erhöhten HO AG-Dividende geleistet. Der in der Bilanz ausgewiesene Reingewinn ist auf 21,28 (18,77) Mill. DM gestiegen. Gleichzeitig sind die Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen um 15,4 Mill. DM auf 18,06 (33,48) Mill. DM zurückgegangen. Diese Ersparnis verdankt das Unternehmen einem steuerlichen Verlustvortrag, der von der Neuen Hoffnung übernommen werden konnte.

Auf der Produktionsseite zeigt sich bei der HOAG das gleiche Bild wie bei fast allen anderen Stahlerzeugern. Gedrosselte Kapazitäten in der ersten Jahreshälfte und volle Ausnutzung der vorhandenen Anlagen im Sommer des letzten Jahres. Insgesamt bleibt die Produktionskurve leicht unter der des Vorjahres.

Die Roheisenerzeugung der HOAG betrug in 1958/59 1,328 (1,382), die Walzstahlerzeugung 1,239 (1,269) Mill. t, während die Rohstahlproduktion trotzdem noch leicht auf 1,653 (1,641) Mill. t erhöht werden konnte. Die bisherigen Ergebnisse des laufenden Jahres zeigen die wesentliche Besserung der Lage beim Stahl. Nachdem im Oktober des vergangenen Jahres die bisherigen Höchstproduktionen erreicht wurden, liegt der Monatsdurchschnitt des ersten Quartals 1959/60 weit über dem des Berichtsjahres. Die Roheisenerzeugung betrug 128 119 (110 727) t, Rohstahl 161938 (137 771) t und Walzstahl 121 851 (103 294) t. Dementsprechend liegt auch der Umsatz mit 69,3 (59,1) Mill. DM im Monatsdurchschnitt des ersten Quartals weit über dem des Berichtsjahres.

Mit den z. Z. laufenden Investitionsplänen ist ein weiterer Ausbau der Roheisen- und Rohstahlkapazität vorgesehen. Die HOAG strebt nach wie vor eine Rohstahlbasis von 2 bis 2,2 Mill. t an. Im Berichtsjahr hat das Unternehmen nur 32 (97 Mill. DM investiert, aber dafür wird das Volumen im laufenden Jahre wieder auf 80 Mill. DM ansteigen. Die Investitionen der vergangenen Jahre haben im HOAG-Bereich bereits deutlich erkennbare Früchte getragen. Den Fortschritt der Rationalisierung zeigt der Geschäftsbericht in einem instruktiven Schaubild: Nachdem in 1953/54 noch 21 Lohnstunden erforderlich waren, um eine Tonne Rohstahl zu erzeugen, ist diese Relation im Berichtsjahr auf 13,4 Stunden je erzeugte Tonne zurückgegangen. Im ersten Quartal des laufenden Jahres waren sogar nur noch 11,5 Std./t aufzuwenden. Das sind ganz beachtliche Erfolge, die vor allem auch auf der Ertragsseite zu Buch schlagen.

Die Kapitalerhöhung, die die Verwaltung den Aktionären in der Hauptversammlung vorschlagen wird, ist mit dem „Kapitalbedarf der Gesellschaft für weitere Rationalisierungen“ begründet worden. Bekanntlich wird die HOAG ihr Grundkapital um 52 auf 260 Mill. DM aufstocken. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht 4 : 1 zu 160 v. H. angeboten, wobei die jungen Aktien ab 1. April 1960 dividendenberechtigt sein sollen. Es darf angenommen werden, daß die Großaktionärsfamilie Haniel an der Kapitalerhöhung in vollem Umfang teilnehmen wird. Nmn.