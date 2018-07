Die Brandsirenen von Lüneburg rissen am 14. Januar zum zehntenmal innerhalb des letzten Vierteljahres die Bürger der mittelalterlichen Salz- und Bach-Stadt aus dem Schlaf. Die Szenerie in der Heiligengeiststraße vor dem brennenden Gasthaus „Zur Krone“, das bereits 1428 in den Steuerrollen Lüneburgs erwähnt ist, füllte sich im Schein der Feuerlohe mit Menschen, die von der Neugierde zusammengetrieben und mit Angst erfüllt waren. Die vielen einzigartigen Kulturdenkmäler ihrer tausendjährigen Stadt scheinen der Reihe nach einem Brandstifter zum Opfer zu fallen, dessen Furchtlosigkeit und Gründlichkeit bei seinem Vernichtungswerk ihm den Titel „Feuerteufel von Lüneburg“ eintrug. („Der Feuerteufel kam aus dem Papierkorb“, ZEIT Nr. 2.) Ausgerechnet die schönsten und ältesten Kulturdenkmäler der Stadt sucht er sich aus!

Obwohl seit den ersten Brandschatzungen Sonderstreifen der Polizei und private Nachtwächter durch die Stadt patrouillieren, hatte der geheimnisvolle Brandstifter auch in der „Krone“ sowie in einem Nebenhaus planvoll seine Lunte gelegt. Diesmal waren es nicht, wie in einigen vorhergehenden Fällen, Papierkörbe, sondern sorgsam zerrissene Lesemappen unter der Theke und ein mit Brennmaterial angefülltes Klavier, aus denen die ersten Flammen schlugen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte diesen Brand rechtzeitig ersticken.

Die Sonderkommission B („Brände“) der Kriminalpolizei, die zur Untersuchung der Brandserie eigens konstituiert wurde, ist ratlos wie zuvor. Hilfreiche Hinweise aus der Bevölkerung bleiben spärlich, obwohl die Belohnung für einen erfolgreichen Fingerzeig von 3000 auf 5000 Mark erhöht wurde. Man fürchtet die Rache des Feuerteufels, der sich offenbar in großer Sicherheit wiegt. War er es auch, der kurze Zeit nach dem Brand dreimal beim Kronenwirt anrief und den Hörer auflegte, ohne sich zu melden? Es war übrigens die erste Nacht seit dem Brand in der Ratsbücherei am 29. Dezember, in der die „Krone“ nicht mehr von einem damals extra eingestellten Nachtwächter bewacht wurde ...

Heute entrümpeln die verängstigten Bürger ihre Böden, sichern die Kellerfenster mit Gittern; die Schlosser machen Überstunden, um alte Schlösser auszuwechseln, und eine Wach- und Schließgesellschaft sucht dringend nach Personal. Und 500 feuerrote Plakate rufen auf: Faßt den Brandstifter! o.f.