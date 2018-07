Wie wird der GBAG-Börsenkurs?

Können Sie dazu Stellung nehmen, inwieweit sich die Stillegung der unrentablen Schächte der Gelsenkirchener Bergwerks-AG, Essen, und der Beitritt dieser Gesellschaft zu der neu entstehenden Ruhrkohlenverkaufsgesellschaft vorteilhaft für diese Gesellschaft und dadurch günstig auf den Börsenkurs auswirken werden? H. v. Sch., Hof

Antwort: Eine exakte Auskunft auf Ihre Fragen dürfen Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erwarten. Dazu sind die Dinge noch zu sehr in Fluß. Sicherlich wird die Stillegung der Schächte auf die Dauer gesehen eine Rentabilitätsbesserung bringen, aber zunächst einmal ist doch die Verringerung der Förderkapazität ein echter Substanzverlust. Inwieweit die Auswirkungen solcher Maßnahmen in der Praxis durch Hilfe dritter Stellen herabgemindert werden können, wird die Zukunft erweisen. Auf alle Fälle scheint uns die Stillegung von Schächten kein Hausse-Faktor für den Börsenkurs zu sein. Ob die Börse den Beitritt zur Ruhrkohlenverkaufsgesellschaft als ein kurssteigerndes Moment anzusehen hat, wird im übrigen von der Gesamtentwicklung des Ruhrkohlenabsatzes abhängen.

Der GBAG-Kurs wird aber noch von einer anderen Seite her beeinflußt, nämlich durch die Auseinandersetzungen um den Fortfall der Hydrierpräferenzen. Es wird ferner zu prüfen sein, ob sich nicht auch die Benzinpreissenkung irgendwo belastend in den Bilanzen niederschlägt.

Für die Kursgestaltung ist weiter die Tatsache bedeutungsvoll, daß der Markt der GBAG-Aktie recht breit und empfindlich ist. Das rührt noch aus der Zeit her, als die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung um 97 Mill. DM auf 485 Mill. DM machte (1956). Sie war seinerzeit hart umstritten und wurde in Börsenkreisen vielfach als Kampfmaßnahme angesehen mit dem Ziel, dem Bremer Holzkaufmann Krages den Erwerb einer Schachtelbeteiligung unmöglich zu machen.

Sind Fiat-Aktien preiswert?

Zu der Frage, ob Fiat-Aktien preiswert sind, haben wir uns in der vorangegangenen Ausgabe an dieser Stelle geäußert. Leider ist in unserer Antwort ein Setzfehler enthalten. Natürlich muß es heißen: Mit knapp 520 v. H. liegen Fiat knapp unter dem vorjährigen Höchstkurs, der damals 540 v. H. betrug.