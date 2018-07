Ein nobles Geschenk hat die Verwaltung der Rheinischen Stahlwerke, Essen, ihren Aktionären aus dem Barerlös des Verkaufs ihrer Dynamit Nobel-Beteiligung an die Flick-Gruppe angekündigt. Mit der Bemerkung „halbe Maßnahmen haben keinen Sinn“ erläuterte Vorstandsvorsitzender Dipl.-Kaufmann Werner Söhngen den 10prozentigen Sonderbonus, den die Aktionäre zusätzlich zu der – wahrscheinlich erhöhten – Dividende für 1959 erhalten werden. Das ist nach den Vermutungen, die an der Börse bereits angestellt worden waren, eine echte Überraschung. Diese Ausschüttung, für die das Unternehmen 37 Mill. DM aufzuwenden hat, wird der Verwaltung den Nachweis erleichtern, daß sie bei ihrer lebhaft diskutierten Veräußerung des Dynamit-Paketes die Interessen der Rheinstahl-Aktionäre erfolgreich wahrgenommen hat.

In einem Aktionärbrief hat die Rheinstahlverwaltung jetzt ihren Schritt, sich von der 31,75 v. H. Beteiligung an dem Troisdorfer Kunststoff- und Sprengstoffunternehmen zu trennen, eingehend begründet. Sehr detaillierte Erläuterungen, die darüber hinaus in einer Pressekonferenz gegeben wurden, ließen nur einen Punkt offen: Generaldirektor Söhngen bat um Verständnis dafür, daß er den Barbetrag, den Rheinstahl neben den Aktien der Gußstahlwerk Witten AG über nominell 6,65 Mill. DM von der Flick-Gruppe erhalten hat, nicht nennen könne.

Wie die Rheinstahlverwaltung mitteilt, ist der Gedanke, das Dynamit-Paket zu verkaufen, seit zwei bis drei Jahren vorhanden gewesen. Daß Rheinstahl jetzt die Chance genutzt habe, die Beteiligung unter günstigen Bedingungen an Flick zu veräußern, bezeichnet der Aktionärbrief als einen „folgerichtigen Schlußstrich unter eine unaufhaltsam gewordene Entwicklung“. Schon bevor Friedrich Flick sein Auge auf die Dynamit AG geworfen hatte, waren die Interessen der bis dahin vorhandenen Großaktionäre – Rheinstahl und der Schweizer Bührle-Konzern – nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Diese Situation habe sich, als die Flick-Gruppe 1958 auf den Plan trat, keineswegs verbessert. Für die Rheinischen Stahlwerke habe sich keine Möglichkeit ergeben, die Dynamit-Beteiligung unternehmerisch zu verwerten, zumal auch das Projekt einer engeren Zusammenarbeit zwischen Dynamit Nobel und dem Rheinischen Stahlbergbau an technischen Schwierigkeiten scheiterte. Als reine Finanzbeteiligung aber war das Troisdorfer Werk für den Essener Montankonzern uninteressant. Die Rendite sei angesichts des hohen Vermögenswertes, den das Dynamit-Paket im Laufe der Zeit repräsentierte, völlig unzureichend, sagte Söhngen.

Durch die Übernahme des Flickschen Anteils am Grundkapital der Gußstahlwerk Witten AG verfügt die Essener Holding nunmehr über 62 v. H. des Kapitals dieses Edelstahlerzeugers, der auch vor der Entflechtung mit der Rheinstahltochter Ruhrstahl verbunden war.

Der an die 100 000 Rheinstahl-Aktionäre verschickte Rundbrief hat neben diesen von dem Sonderbonus gekrönten Einzelheiten noch weitere Überraschungen in petto. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 1959 wird eine leichte Erhöhung des Dividendenvorschlages (1958: 11 v. H.) gestatten. Die Verarbeitungsgruppe und auch die Ruhrstahl AG haben die Einbußen des Bergbaus und der Gießereibetriebe ausgleichen können. Wenn auch der Konzernumsatz von 2,66 auf 2,54 Mrd. DM zurückgegangen ist, so wird doch das Gesamtergebnis nicht unter dem des Vorjahres liegen. Darüber hinaus können die Aktionäre auch noch mit einer Kapitalerhöhung rechnen, deren Höhe und Modalitäten bekanntgegeben werden, sobald der neue Investitionsplan, der zur Zeit erarbeitet wird, vorliegt. I.N.