Stuck, Köln s begann damit, daß ich — es mag im Jahre 1951 gewesen sein — auf einem Trümmergelände zwischen den Eisenbahn Unterführungen in KölnMiilheim ein Schild entdeckte: "Benzin 56 Pfennig Auf einem etwas verlotterten Hof stand eine altmodische Pumpe, für Handbetrieb. Darüber war ein Schild angebracht: "Markenbenzin". Welcher Marke dieses Benzin entstammte, das war nicht ersichtlich. Die Autofahrer unserer Gegend rechneten sich die monatliche Ersparnis aus. So beträchtlich sie auch sein mochte — man kam zu dem Schluß: "Weiß der Teufel, was die einem da m den Tank schütten " Und alsbald kursierten auch Gerüchte, daß dieses Benzin dem Motor ser r schädlich sei, und daß man außerdem viel merr verbrauche als mit "normalem" Benzin. Inzwischen fahre ich jede Woche ein- oder auch zweimal an einer Tankstelle vor, bei der es Benzin für 55 Pfennig gibt. Inzwischen weiß ich audi, daß ich nicht mehr verbrauche (das habe ich sogtr genau getestet) und daß es dem Motor nicht schadet. Und schließlich hat mir inzwischen ein 55Pfennig Tankwart versichert, daß sein Kraftstoff aus demselben großen Tank kommt wie das Benzin einer gelb roten Tankstelle nebenan. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Ich weiß nur, daß ich auf diese Weise jeden Monat 15 bis 20 Mark und manchmal auch mehr spare.

Ich weiß aber auch, daß ich für diese Ersparnis jedesmal etwas warten muß. Fast immer sind in der 55 Pfennig Tankstelle zwei oder drei Wagen vor mir dran. Ich brauchte nur zweihundert Metär weiter zu fahren: Die gelb rote Tankstelle einer großen Benzinfirma ist leer. Da käme ich sofort dran. Aber so eilig bin ich gar nicht.

In Köln finde ich seit rund zwei Jahren an jeder Ecke eine Zapfsäule — und längst nicht mehr Handbetrieb —, die mir mein Benzin für 55 Pfennig pro Liter in den Tank schüttet. Allein ein Kölner Unternehmer gibt an zehn Tankstellen diesen Kraftstoff aus. Sein Verkaufsschlager lautet: "Treibstoff für wenig Geld In Düsseldorf dagegen muß ich mir diese Tankstellen schon merken, wenn ich billig nachfüllen will. In Hamburg ist mir nur ein einziges Unternehmen bekannt. Bonn wiederum ist reich gesegnet damit. An zwei Stellen bekomme ich meinen Sprit sogar für 50 Pfennig pro Liter. In Frankfurt — wie auch sonst in Hessen — kann ich für 57 Pfennig sogenannten "Volkskraftstoff" haben.

Diesen "Volkskraftstoff" vertreibt der Frankfurter Kaufmann Georg von Opel. Er hatte 1955 vier Tankstellen, in denen er billiges DDR Benzin verkaufte. Als er bei einigen großen Öl Gesellschaften anfragte, ob er für ein Netz von VK Tankstellen Produktionsüberschüsse aufkaufen könne, erhielt er zunächst nicht einmal eine Antwort. Heute besitzt er 105 VK Tankstellen und lebt von den Produktionsüberschüssen der großen Marken Firmen. Anfangs verkauften die markenfreien Tankstellen fast alle billiges DDR Benzin. Wer damit angefangen hat, ihnen gutes Markenbenzin zu liefern, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Eines aber ist sicher: Als eine Firma auf diese Weise ihre Oberschüsse los wurde, mußten die anderen nachziehen. Immer neue 55 Pfennig Tankstellen wurden gegründet. Ihre Zahl stieg von 1000 (1955) auf xmit rund 3500; die Marken Firmen dagegen konnten ihre Tankstellen nur von 21 000 (1955) auf rund 26 000 vermehren. Außerdem ist der Umsatz der "Freien meist hoher alsbei den anderen. Tausende von Arbeitnehmern haben sich einen kleinen Wagen angeschafft, und die rechnen mit dem Pfennig. Ein rheinischer Tankstellen Besitzer verriet mir: "Ich verkaufe pro Monat meine rund 30 000 Liter. Der Nachbar schafft gerade noch 10 000 Der blau weiße Nachbar bestätigte diese Angabe. Am 14. Januar haben zwei große MineralölGesellschaften zurückgeschlagen: Sie senkten ihre Preise um ein bis drei Pfennig. Andere Gesellschaften zogen nau".

Die Freien waren zunächst unschlüssig, was sie tun sollten "Wir liegen noch immer so weit drunter, daß uns nichts passieren kann", sagte mir einer von ihnen. Und ein anderer: "Die Freien sollen jetzt nur keinen Preiskrieg anfangen. Wenn die großen Gesellschaften uns den Hahn zudrehen, sind wir alle kaputt Wir leben doch von der Gnade der Großen, es ist doch ihr Benzin. Ich kann kein Benzin machen Der Verband der Freien, der sich immer als Preisbrecher betrachtet, will dagegen die Preise senken.

Ich sprach eben mit einem Freien, als das Telephon bei ihm klingelte. Er sprach, legte auf und wählte "Hör mal", sagte er in den Apparat, "da ruft mich eben der X an. Der hat gerade die 1 Das Fernsehen war bei Y.

Der geht morgen zwei Pfennig runter. Da können wir ja auch nicht anders Er hängte ein und sagte zu seinem Verwalter: "Dann müßt ihr noch die Kasse umstellen, bevor ihr nach Hause geht . Ab morgen früh 53 Pfennig " Einem Kölner Tankstellen Besitzer nützt die ganze Sache allerdings nichts mehr. Er schloß seine Marken Tankstelle schon vor sechs Monaten, nachdem sich neben ihm ein "Freier" niedergelassen hatte.