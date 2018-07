Diese Gelegenheit sollte also mit der Gerichtsverhandlung kommen, am 11. April vor dem Oberen Militärgericht in Dachau.

Als die Anklageschrift überreicht wurde, waren auch die Verteidiger bestellt worden, für 31 Angeklagte drei Amerikaner und vier Deutsche. A. D sprach seinen deutschen Verteidiger nur wenige Minuten vor der Hauptverhandlung, Dieser überreichte A. D eine Nummer der "Neuen Zeitung", der deutschen Zeitung der amerikanischen Militärregierung, in welcher auf den Prozeß der "Buchenwalder" hingewiesen wurde. Im Falle unseres A. D wußte die Zeitung zu berichten, daß er für den Tod von zehntausend Menschen verantwortlich sei. Auf A. D s Empörung über diese, ungeheuerliche Behauptung gab der Verteidiger die tröstliche Versicherung, die Verhandlung werde ja zeigen, was wahr und was unwahr sei. Tatsächlich war dieser Zeitungsausschnitt das einzige, was der Verteidigung vorlag.

Für die Verhandlung in einem eigens für diese Gerichte errichteten Saal nahe dem Lager wurden die Angeklagten sämtlich in alte, grasgrün gefärbte Uniformröcke und schwarze Hosen gesteckt, "verziert" mit Buchstaben in gelber Farbe; WC. So unterschied sich A. D in nichts von den übrigen Angeklagten. Sie alle trugen weiße Tafeln mit einer groß gemalten schwarzen Zahl um den Hals gehängt. Jeder der Besucher des Buchenwald Prozesses bekam auf Veranlassung der Anklagebehörde ein gedrucktes Heft mit rotem Umschlag ausgehändigt. Dieses Heft enthielt eine Photographie von