Auch die Hoesch AG gibt in diesem Jahr frühzeitig die ersten Zahlen aus dem Geschäftsjahr 1958/59 bekannt. Die Verwaltung hat ihr Versprechen aus der vorjährigen Hauptversammlung wahrgemacht: die Hoesch-Dividende wird dem Niveau der übrigen Stahlgesellschaften angepaßt. Die Hoesch AG zahlt für das abgelaufene Geschäftsjahr 10 (8) v. H., wobei sie einen Sprung um 2 Prozent zu machen hatte. Die Vereinigung der Hoesch-Aktionäre und die mit ihr zusammenarbeitende Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V. haben bereits in einem Rundbrief an die Aktionäre festgestellt, daß sie mit der Verwaltung „zufrieden“ sind.

Die Ankündigung einer 10prozentigen Dividende war möglich, weil sowohl die Westfalenhütte als auch die Walzwerke Hohenlimburg, aber nicht zuletzt auch der Handel die Einbußen im Bergbau und in der Verarbeitung „mehr als ausgeglichen“ haben.

Die Hoesch-Zeriien mußten eine Umsatzeinbuße von 422 auf 40? Mill. DM hinnehmen; dabei zeigen Förderzahlen und Haldenbestände das bleiche trübe Bild wie überall im Revier. Die Kohlenförderung blieb im abgelaufenen Geschäftsjahr um 9 v. H., die Kotser Zeugung um 11,7 v. H. unter dem Vorjahrsergebnis. Erfreulich nennt dagegen die Verwaltung die Entwicklung auf der Stahlseite, obwohl auch hier die Hütte im ersten halben Jahr mit starker Einschränkung nur arbeiten konnte. Allerdings hat die Westfalenhütte auch in der Zeit der schwächeren Beschäftigung Verluste vermeiden können. In den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 1958/59 betrug die Rohstahlerzeugung der Westfalenhütte 814 060 t und in der zweiten Hälfte 1 003 550 t. Daraus ist die starke Belebung des Geschäftes zu erkennen.

Der Auftragsbestand erreichte am Ende des Geschäftsjahres die Höhe des Jahres 1957, das bisher als das Spitzenjahr in der Eisen- und Stahlindustrie galt. Nach Beendigung des Geschäftsjahres haben sich die Auftragsbestände sogar noch weiter erhöht. Ähnlich günstige Zahlen berichtet das Unternehmen über die Walzwerke Hohenlimburg. Auch bei den gegenwärtigen Aussichten des Konzerns, welche die Verwaltung „zuversichtlich beurteilt“, nimmt die Eisenseite eine hervorragende Stellung ein. nmn