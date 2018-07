Inhalt Seite 1 — Junge Aktien oder Investment-Zertifikate? Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den letzten Tagen häuften sich bei mir die Anfragen, ob es ratsam sei, die jetzt erstmals angebotenen Investment-Zertifikate zu kaufen. Dabei schien Hauptanreizpunkt der optisch niedrige Verkaufspreis dieser Zertifikate zu sein. Ehrlich gesagt, meine verehrten Leser: Ich war betrübt über ein solches Argument, denn ich hatte gehofft, daß Sie diesem optischen Irrtum nicht mehr unterliegen würden. In vielen Gesprächen haben wir nun schon über die Technik der Investment-Fonds, sowie darüber, wie die Verkaufspreise der Zertifikate zustande kommen, gesprochen. Allerdings tröstet mich eines: Bei steigender Auflage der ZEIT kommen ständig neue Gesprächspartner hinzu. Für sie ist notgedrungen vieles neu. Das zwingt mich, meine verehrten Leser, die Sie mir liebenswürdigerweise schon seit Jahren treu sind, ab und an etwas Bekanntes zu wiederholen.

Ohne hier noch einmal ausführlich auf die Fragen des Investment-Sparens eingehen zu können, möchte ich zum besseren Verständnis für unsere neuen Gesprächsteilnehmer folgendes sagen:

Wenn ein Investment-Fonds gegründet wird, dann erwirbt der Fonds je nach dem Erlöszufluß aus dem Verkauf der Zertifikate Wertpapiere an der Börse, und zwar zu den jeweiligen Tageskursen. Man „steigt also über den Erwerb des Zertifikats zu dem jeweiligen Kursniveau ein“. Darauf folgert: Man kann nicht sagen, die Aktien sind mir zu sehr gestiegen, deshalb kaufe ich lieber Investment-Zertifikate. Denn man übernimmt indirekt doch Aktien, die man eigentlich für zu hoch hält. Der Irrtum entsteht durch den willkürlich festzusetzenden Ausgabepreis. Ihn kann man technisch niedrig halten, um auch Kleinsparern den Erwerb dieser Papiere zu ermöglichen.

Aber deshalb ist das Papier nicht etwa besonders billig. Nehmen wir ein Beispiel: Wenn man 1 kg Kirschen zu 2 DM kauft, dann kann 1/2 kg nur 1 DM kosten. In jedem Falle bekommt man einen entsprechenden Gegenwert. Und so ist es auch bei den Investment-Zertifikaten. Legt man 100 DM an, so erhält man einen entsprechenden Anteil an Wertpapieren, kostet ein Zertifikat nur 50 DM, dann steht diesem Kaufpreis auch nur ein Wertpapierwert von 50 DM gegenüber. Die Redensart von „billigen“ und „teuren“ Zertifikaten ist, mit Verlaub gesagt, weiter nichts als Unsinn.

Wenn ich dennoch eine Beteiligung an den neuen Fonds für zweckmäßig halte, dann liegt es an ihrer internationalen Zusammensetzung. Sie erinnern sich, daß ich schon seit längerer Zeit für eine gewisse regionale Streuung der Ersparnisse eintrete. Sie wird mit dem Erwerb der neuen Zertifikate erreicht. Ob nun die Zusammensetzung des einen oder des anderen Fonds besser ist, wird man erst nach einiger Zeit feststellen können.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob es lohnender und besser ist, die verfügbaren Mittel jetzt zum Kauf von Zertifikaten zu verwenden oder ob man sie nicht lieber für den Kauf der jungen Aktien aufsparen soll, die in den nächsten Monaten reichlich angeboten werden. Es gibt keine für jeden Fall passende Antwort, weil – wenn man ein einigermaßen vernünftiges Rezept geben will – man die Zusammensetzung des jeweiligen Wertpapierdepots kennen müßte. Wenn beispielsweise ein Portefeuille lediglich einen Posten, nämlich Aktien der Farbenfabriken Bayer, enthält, dann kann es durchaus zweckmäßig sein, die weiteren Spargelder an anderer Stelle zu verwenden. Oder umgekehrt: Wer bislang nur Zertifikate gekauft hat, kann einmal daran denken, ein richtiger Aktionär zu werden,indem er eine Aktie der führenden deutschen Aktiengesellschaften erwirbt.

Wenig Risiko sehe ich gegenwärtig im Kauf von Preussag-Aktien, die von der letzten Hausse nur wenig profitiert haben. Warum? Weil Preussag-Aktien für die Börse ohne rechte Phantasie sind. Man weiß, daß die Dividende mit aller Wahrscheinlichkeit erhöht wird, man kann sich eine überdurchschnittliche Rendite ausrechnen. Andererseits ist bei diesen Gesellschaften weder von einer Kapitalerhöhung noch von Zusatzaktien die Rede. Mehrheitskäufe sind ausgeschlossen. Für Spekulanten ist die Preussag-Aktie eine „lahme Ente“, für Sparer ein solides Anlagepapier.