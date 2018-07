Nachdem die Verwaltung der Augsust Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, die Aktionäre schon ungewöhnlich früh über den Verlauf des Geschäftsjahres 1958/59 unterrichtet hatte, wird jetzt in einem weiteren Aktionärbrief bestätigt, daß die Gesellschaft eine von 9 auf 10 v. H. erhöhte Dividende auf das Grundkapital von 310 Mill DM ausschütten wird. Die seit langem erwartete Barkapitalerhöhung soll jetzt vorgenommen werden. Aus dem noch genehmigten Kapital werden junge Aktien im Nennwert von insgesamt 111 Mill. DM im Verhältnis 3:1 zum Kurs von 180 v. H. angeboten. Ursprünglich hatte die Absicht bestanden, das noch genehmigte Kapital zunächst für den Mehrheitserwerb der Phoenix-Rheinrohr AG auszunutzen und die Barkapitalerhöhung im Anschluß daran vorzuschlagen. Aber wie der Aktionärbrief mitteilt, hat die Verwaltung ihre Pläne ändern müssen, weil die Hohe Behörde bisher den Zusammenschluß noch nicht genehmigt hat. Andererseits läßt es die gegenwärtige Situation am Kapitalmarkt geraten erscheinen, die Aufstockung des Kapitals nunmehr vorzunehmen.

Der Aktionärbrief begründet diesen Schritt mit einer „vorsorglichen Sicherung der künftigen Investitionen“. Die Kapitalerhöhung soll es ferner ermöglichen, auch bei den Tochtergesellschaften Niederrhein und DEW, die nicht mehr über eine ausreichende Eigenkapitalbasis verfügen, das Grundkapital aufzustocken. Insgesamt wird damit eine erhebliche Verbesserung der Bilanzstruktur bei der ATH erreicht, die bisher durch ein im Vergleich zu anderen Montanunternehmen verhältnismäßig geringes Eigenkapital gekennzeichnet ist.

Das genehmigte Kapital der Thyssen-Hütte wird, wie weiter mitgeteilt wird, nicht nur für die Ausgabe junger Aktien in Anspruch genommen. Vorausgegangen ist eine andere seit langem geplante Transaktion, durch die sich die August Thyssen-Hütte eine Sperrminorität bei der Handesunion AG sichern konnte. Von der Thyssen AG für Beteiligungen (das ist die Vermögensverwaltung der Gräfin Anita de Zichy-Thyssen) sind nominell 11,5 Mill. DM der Handelsunion gegen Hergabe jünger ATH-Aktien (ebenfalls aus dem noch genehmigten Kapital) übernommen werden. Bei einer diesem Tausch zugrunde gelegten Wertrelation von 1:1,8 erhöht sich das Kapital der Thyssen-Hütte mit dieser Sacheinbringung um 20,7 Mill. DM auf 330,7 Mill. DM. (Gleichzeitig gehört nunmehr die ATH zusammen mit Phoenix-Rheinrohr und Rheinstahl zu den drei Minoritätsaktionären der Handelsunion.) Mit einer weiteren Kapitalerhöhung um 2,3 Mill. DM, die „zwecks Abrundung des Grundkapitals und aus abrechnungstechnischen Gründen zur Vorbereitung der Barerhöhung“ vorgenommen werden mußte, verfügt die August Thyssen-Hütte jetzt über ein Aktienkapital von 333 Mill. DM, das sich nach der geplanten Ausgabe der jungen Aktien also auf 444 Mill. DM stellen wird.

Mit diesen Transaktionen wird das genehmigte Kapital nahezu aufgezehrt. Es verbleiben lediglich noch 6 Mill. DM. In ihrem Brief an die Aktionäre stellt die Verwaltung in Aussicht, daß sie sich für die Durchführung der Phoenix-Rheinrohr-Transaktion neues Kapital genehmigen lassen wird. Offenbar rechnet die Verwaltung nicht mehr damit, daß die Hohe Behörde die Mehrheitsbeteiligung am Grundkapital der Phoenix-Rieinrohr AG noch vor der ordentlichen Hauptversammlung genehmigen wird. In dem jetzt vorliegenden Gutachten über das Wertverhältnis der Phoenix- und der ATH-Aktien kommen die Gutachter zu der „wohlfundierten Ansicht, daß ein Umtauschverhältnis 1:1 richtig ist. nmn

*

Die Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid, wird ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 1958/59 eine Dividende von 12 (11) v.H. auf das Grundkapital von 40 Mill. DM vorschlagen.

Die Hauptversammlung der zum erweiterten Krupp-Bereich gehörenden Westfälischen Drahtindustrie in Hamm billigte den Vorschlag des Aufsichtsrates, im Geschäftsjahr 1958/59 (30. 6.) wieder eine Dividende von 4 v. H. an Stamm- und Vorzugsaktien zu verteilen. Gegen Ende des Geschäftsjahres hat sich nach einer mehrmonatigen Flaute die Nachfrage nach Drahterzeugnissen belebt. Es habe sich eine ausgesprochene Mengenkonjunktur entwickelt, durch die auch eine leichte Erhöhung der Preise möglich werde.