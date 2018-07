Inhalt Seite 1 — Sogar die Waldwege sind gefegt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Manfred Sack

St. Andreasberg, im Januar

Der kleine alte Mann, der in Goslar mit ungewohntem Charme seine Dienste als Parkwächter anbot, nahm offenbar von dem Frost, der ihn in die roten Backen kniff, keine Notiz. Sein absonderlicher Menjoubart hüpfte belustigend auf und nieder, als er dem harzhungrigen Reisenden empfahl, es doch ja nicht ohne Schneeketten zu versuchen. Obwohl er sicherlich den Lokalpatrioten zuzurechnen ist – er verwies wortreich auf die historischen Gebäude der Kaiserstadt –, empfahl er, die Ketten in Bad Harzburg zu kaufen: „Dort können Sie auch jede Sorte mieten!“

Er war ein wenig zu optimistisch. Die Tankwarte bedauerten und deuteten freundlich auf die Konkurrenz. Sie sagten schließlich, Leihketten gäbe es nur für „gängige“ Autos, nicht für seltene Modelle. Und so blieb in Ermangelung von M+S-Reifen, die von der wachsamen Harzer Polizei anerkannt werden, nichts, als für rund fünfzig Mark ein Paar Ketten zu erwerben.

Bad Harzburg, das so ruhig ist, als gingen die Menschen auf Sammetpfoten, und in dessen Hotels es wochentags so leise zugeht, daß jedermann meint (auch die Kellner), nur flüstern zu dürfen – Bad Harzburg setzt mit der über die Straße auf den Burgberg führenden Seilbahn ein Ausrufungszeichen, dann beginnt der Harz.

Niemand widersetze sich der Versuchung, zu schwärmen oder vor der lauteren Schönheit still zu sein. Die Sonne strahlt mit alpiner Kraft, und die hohen Fichten scheinen unter der weiß-goldglitzernden Last zu lächeln. Sogar die Einrichtungen der Technik gehören hier zum Stimmungsbild: Telephondrähte, mit Reif umsponnen, die Antennen der Funkstation am Torfhaus, die gelbgelackten Schneepflüge und -elevatoren, die den Schnee an die Straßenränder räumen.

Die Straßen sind denn auch der Stolz der Harzbewohner. Die über Bad Hamburg, Braunlage nach Hohegeiß führende. Bundesstraße 4 hat seit einiger Zeit drei Spuren, hier und da an den Bergen eine Kriechspur für langsamere Fahrzeuge. Die im Westen unterhalb von Seesen beginnende Harzhochstraße ist bis auf einen kleinen Rest bei Sonneberg erneuert worden; auf ihr gelangt man quer über das Gebirge nach Braunlage. Sie kommt denen entgegen, die schnell ein Ziel zu erreichen trachten, aber auch denen, die Muße haben; denn an tausend Stellen, die die Eigenart des Harzes in seiner Vielfalt verraten, wird der Automobilist zum Verweilen eingeladen, zu Abstechern, Spaziergängen und zur Rast in Gasthäusern, von denen viele dem gleichmacherischen Drang zu Komfort getrotzt und ihre Eigenart bewahrt haben.