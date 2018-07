Am Wochenanfang gab es – zum erstenmal seit längerer Zeit – in den Börsensälen wieder einige sorgenvolle Mienen. Die Kurse begannen leicht zu rutschen, was die einen lediglich als markttechnische Reaktionen‚ aber die anderen als den Beginn einer veränderten Tendenz gedeutet haben wollten. Bedenklich stimmte, daß selbst die Tips der vielen „Informationsdienste“ keine rechte Zugkraft mehr hatten. Tatsächlich wird auch niemand leugnen können, daß einige Wolken den Börsenhimmel zu verdunkeln beginnen. Da ist zunächst einmal die Uneinigkeit des Westens in der Ost-West-Frage, die durch die Reaktionen auf die Berlin-Erklärung des Bundeskanzlers wieder sichtbar geworden ist. Das betont feste Eintreten des Bundeskanzlers für die ehemalige deutsche Hauptstadt führte dazu, daß man sich an der Börse erneut des Berlin-Risikos erinnert hat. Gleichzeitig hörten die Käufe der internationalen Spekulation an den deutschen Wertpapiermärkten auf. Die Politik dürfte jedoch nur der Anlaß zu der veränderten Haltung gewesen sein, in Wahrheit waren Gewinnmitnahmen nach derart scharfen Kurssteigerungen, wie wir sie in den vergangenen Wochen erlebt haben, längst überfällig.

Bremsend wirkte sich außerdem die Befürchtung aus, daß die Maßnahmen der Bundesbank, falls sie zu weiteren konjunkturbremsenden Mitteln greifen würde, letzten Endes doch noch die Aktienkurse beeinflussen könnten. Vorerst ist an der Börse lediglich ein Nachlassen der Aktienkäufe auf Kredit festzustellen. Bei dem jetzigen Niveau ist das Risiko kaum mehr zu übersehen; außerdem sind die Kreditkpsten beträchtlich. Sie schmälern die Gewinnchancen.

Daß es aber an der Börse weiterhin Geld zu verdienen gibt, haben die jüngsten Sonderbewegungen gezeigt. Die Rheinstahl-Aktien kletterten unmittelbar vor Bekanntgabe des Sonderbonus, den bestimmte Kreise offenbar „vorgeahnt“ haben, auf ihren bisher höchsten Stand. Später gab es infolge Gewinnrealisationen der Spekulation einen Rückschlag. Fest tendierten auch die Großbank-Aktien, denen sich die Börse zur Zeit mit besonderer Liebe widmet. Der Grund liegt auf der Hand. Die Banken haben das beste Geschäftsjahr nach der Währungsreform hinter sich gebracht. Mit den gestiegenen Aktienkursen sind auch ihre stillen Reserven gewachsen, denn nahezu jedes Institut hat sich im Laufe der Zeit ein ansehnliches Aktiendepot geschaffen (was die Bankaktien auch als Substanzwerte interessant macht). Nun wartet man, auf welche Weise die Aktionäre an dem Rekordjahr 1959 profitieren werden. Hoffnungen gehen auf 16 (14) v.H. Dividende, davon vielleicht 2 v. H. als Bonus. Außerdem stehen Kapitalerhöhungen zu günstigen Konditionen auf dem Wunschzettel der Bank-Aktionäre, ein Punkt allerdings, über den man in den Verwaltungen unterschiedlicher Meinung ist. Jede Kapitalerhöhung läuft nämlich der Absicht entgegen, Rücklagen in Höhe des Grundkapitals ausweisen zu können. Wie auch die Entscheidungen fallen werden: Die Börse ist bereit, Kapitalerhöhungen in den Kursen zu berücksichtigen.

Auf dem Rentenmarkt sind die Aussichten unverändert trübe. Der Absatz der Bundesanleihe geschieht nur zögernd. Dabei drücken die Kapitalsammelstellen auf die Konditionen, teilweise mit Erfolg. Denn die Banken haben gegenwärtig kaum Interesse an einer Vergrößerung ihrer Wertpapierbestände. Sie sind in den letzten Monaten hohe langfristige Engagements eingegangen, während sie die kurzfristigen Kredite nur wenig ausdehnen konnten. In ihrer Zurückhaltung werden die Kreditinstitute noch dadurch bestärkt, daß die Zinssteigerungsterdenzen ihren Höhepunkt nicht erreicht haben, falls die Bunkesbank weitere Restriktionen verhängen sollte. In Bankkreisen fürchtet man allem Anschein nach einen weiteren Kursrückgang für Rentenwerte. Kurt Wendt