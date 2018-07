Der Bundeswirtschaftsminister reibt sich die Hände; endlich kann er die Früchte seiner unablässigen Bemühungen um die sogenannten freien Tankstellen ernten. In dem Konkurrenzkampf gegen die mit Minister Erhard verbündeten „ringfreien“ Tankstellen haben die großen Mineralölkonzerne die Waffen gestreckt und ihre Tankstellenpreise – wenn auch zögernd – gesenkt. Kein Zweifel, diese für den Verbraucher Koch, erfreuliche Benzinpreissenkung ist ein persönlicher Erfolg des Bundeswirtschaftsministers. Hätte er in der Vergangenheit den freien Tankstellen nicht jede nur erdenkliche Förderung zuteil werden lassen, hätte er ihnen nicht immer wieder günstige Importmöglichkeiten aus dem benachbarten Ausland und auch aus der Sowjetzone eröfnet, wer weiß, ob sich die „Großen“ am Mineralölmarkt schon jetzt zu einer Ermäßigung ihrer Tankstellen – Abgabepreise entschlossen hätten.

Der Dank der motorisierten Bevölkerung ist dem Bundeswirtschaftsminister gewiß, auch wenn die Preisermäßigungen zunächst nicht so ausgefallen sind, wie es sich einige Optimisten erhofft hatten. Nach Meinung der konzernabhängigen Tankstellenbesitzer, die die Konkurrenz der „Freien“ am härtesten spüren, hätte die Preissenkung bis zu sieben Pfennig je Liter, mindestens aber fünf Pfennig ausmachen müssen. Nureine so drastische Preissenkung hätte Gewähr dafür geboten, daß sich der Marktanteil der freien Tankstellen und der Vertriebsgesellschaften verbilligter Markenbenzine (Weiße Säulen) nicht noch weiter erhöht. Die Absicht der großen Mineralölkonzerne, an den Brennpunkten des Konkurrenzkampfes weitere individuelle Preissenkungen durchzuführen, ändert hieran nur wenig. Denn der Preisanreiz, der allein zum Tanken von „Volksbenzin“ verleitet, wird dadurch keineswegs aus der Welt geschafft, allenfalls gemildert.

Aber die Mineralölgesellschaften werden ihre Gründe gehabt haben, wenn sie in ihrer Preispolitik zunächst einmal auf halbem Wege stehen blieben. Daß auch die nun gesenkten Preise immer noch „Luft“ enthalten, darüber sind sich alle Auguren im klaren. Aber welches Zeter und Mordio ließ die Mineralölwirtschaft los, als vor geraumer Zeit – bei der Diskussion des Straßenbau-Finanzierungsgesetzes – der Vorschlag gemacht wurde, die Raffinerien möchten die in diesem Gesetz vorgesehenen Steuererhöhungen im Preise auffangen. Auch nicht einen einzigen Pfennig je Liter glaubten die Gesellschaften damals übernehmen zu können, obwohl schon zu jener Zeit Erdöl am Weltmarkt einem spürbaren Druck ausgesetzt war. Wie sich doch die Zeiten und die Kalkulationen ändern...

Aller Augen richten sich nun auf die freien Tankstellen und ihre Reaktion. Der Bundeswirtschaftsminister wird seine wertvollsten Hilfstruppen im Kampf um niedrige Benzinpreise gewiß nicht im Stich lassen. Schon ist von Bonner Plänen die Rede, dem freien Tankstellengewerbe neue Einfuhrlizenzen einzuräumen, um die bisherige Abhängigkeit der „freien“ von der Belieferung durch die großen Konzerne weiter zu mildern. Welche preispolitischen Konsequenzen sich daraus ergeben werden, bleibt abzuwarten. Wie es scheint, geht der westdeutsche Autofahrer billigen Zeiten entgegen, und vielleicht geht sogar der Kelch der vorgesehenen Mineralölsteuer-Erhöhungen noch einmal am benzinverbrauchenden Bundesbürger vorüber. Die Zeichen hierfür sind jetzt nicht ungünstig. Günter Koch