Es ist schon merkwürdig, daß Fragen, die zweifellos das wirtschaftliche und soziale Sein jedes einzelnen berühren, zugleich auch als ein Gegenstand betrachtet werden, bei dem sich jeder als sachverständig zu einem Urteil berechtigt glaubt.

Psychologisch und soziologisch erscheint das verständlich. Was jeden angeht, fordert ja auch die Meinung und die Kritik aller heraus. Ja, vom demokratischen Standpunkt aus ist es sogar zubegrüßen, wenn breite Schichten unseres Volkes für gesellschaftspolitische Entwicklungen Interesse zeigen, sofern dieses Interesse über den Gruppenegoismus hinaus auf die Harmonie des Ganzen abzielt.

Das aber ist der springende Punkt! Ich habe gar nichts gegen die Vertretung berechtigter Interessen in einer demokratischen Ordnung. Aber ich bin doch immer wieder erschreckt und bestürzt, daß Berufs- und Ständegruppen den Versuch unternehmen, ihre höchst subjektiven Anliegen in den Mantel des Allgemeinwohls zu kleiden und dabei nicht davor zurückschrecken, ihren Forderungen politischen Druck zu verleihen. Es ist fast Mode geworden, mit dem „Marsch nach Bonn“ zu drohen, sofern die Regierung Gruppenstandpunkte nicht anerkennt und in der Gesetzgebung bestätigt.

Wir alle müssen einsehen, daß damit der Bestand der demokratischen Ordnung aufs Spiel gesetzt wird. Wenn nämlich die Demokratie zum Spielball wirtschaftlicher oder sozialer Machtgruppen wird und nur noch bestehen kann, wenn sie die Ansprüche aller erfüllt, wenn sich also das System einer Gefälligkeitsdemokratie durchsetzt – dann stellt sich mit Recht die Frage, ob es der Nation und dem Volk nicht dienlicher wäre, autoritär regiert zu werden.

Die Frage stellen, heißt sie verneinen. Denn so viele Menschen auch bereit sein mögen, sich dem Befehl einer starken Herrschaft zu beugen, so muß doch gerade uns Deutsche ein Grauen überkommen, wenn wir uns darauf besinnen, was alles unter solchen Zeichen geschehen kann.

Es gibt denn nur den einen Ausweg: unser Schicksal in Harmonie so zu meistern, daß im gesellschaftswirtschaftlichen Bereich nach menschlichen Maßstäben ein gerechter Ausgleich zustande kommt.

Wenn wir die wirtschaftliche Macht der latenten Gefahr ihres Mißbrauchs wegen als ein Übel erkennen und ihr steuern wollen, dann beansprucht dieser Grundsatz Allgemeingültigkeit. Heute ist es ja nicht mehr so, daß sich Macht nur auf Reichtum gründet und daß dieser allein schon fluchwürdig wäre. Ich stehe nicht an, den möglichen Schaden aus dem Mißbrauch solcher Macht gering zu achten. Aber die Wahrhaftigkeit gebietet es einzusehen, daß die Macht des organisierten Kollektivs in der modernen Massengesellschaft zu einer staats- und gesellschaftspolitisch ernsten Bedrohung werden kann. Wann und wo immer Macht vor Vernunft, Einsicht und Verantwortung gesetzt wird, kann ein Volk als Gemeinschaft nicht mehr gedeihen.