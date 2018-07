FÜR denjenigen, der noch besser „Englisch lernen möchte, als er bereits kann,

Graham Greene: The Uniform Edition – eine Sammelausgabe von (bisher) 14 Bänden; Verlag William Heinemann, London; je Band 10 s. 6 d.

SIE ENTHÄLT die drei großen Werke (‘The Power and the Glory’, ‘The Heart of the Matter und ’The End of the Affair’) sowie viele der Unterhaltungsromane (‘Stambul Train’, ‘A Gun for Sale’ etc.), dazu Essays und Autobiographisches (wie ‘England Made Me’) – kurz alles Wichtige außer ‘The Quiet American’ und ‘Our Man in Havana’.

SIE GEFÄLLT, weil damit nun in handlicher, geschlossener Form und zu erschwinglichem Preis (etwa 6,– DM pro Band) die Werke des größten Meisters der modernen englischen Umgangssprache vorliegen und weil man diese Werke, wenn man das scheinbar sehr hoch greifende Prädikat als nicht übertrieben erkennen will, eben doch im englischen Original lesen muß. -a. f.