Der Entschluß der Bundesbank, der Londoner Diskonterhöhung zunächst nicht mit einer gleichen Maßnahme zu folgen, ist in den Börsensälen mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis genommen worden. Zwar haben die letzten beiden Diskonterhöhungen gezeigt, daß der Aktienmarkt solchen kreditpolitischen Maßnahmen gegenüber ziemlich unempfindlich ist, aber nicht so der Rentenmarkt, dem jetzt nur noch mit der drastischen Maßnahme des völligen Emissionsstopps wieder auf die Beine geholfen werden kann. Es ist zweifellos so, daß im Laufe des Jahres wieder ein ansehnlicher Anlagebedarf auf die festverzinslichen Papiere zukommen wird, aber andererseits darf man nicht vergessen, daß sich niemand danach drängt, Renten jetzt zu kaufen, wenn die Aussicht besteht, sie nach wenigen Wochen preiswerter erhalten zu können. Zum Glück hat das Inflations-Gerede wieder etwas nachgelassen, so daß von dieser Seite kein Öl mehr ins Feuer gegossen wird.

Der Run auf die Substanz, der um die Jahreswende auf dem Aktienmarkt eine gewisse Rolle gespielt zu haben scheint, ist ruhigeren Überlegungen gewichen. Dabei mag ins Gewicht fallen, daß Sonderbewegungen in den Standardwerten des Aktienmarktes, ausgelöst durch kräftige Käufe neuer Investment-Fonds, in den letzten Tagen nicht mehr zu beobachten waren, so daß das Börsengeschäft für die kurzfristige Spekulation an Reiz verloren hat. Außerdem wurde die Anlageneigung durch die politischen Ereignisse gebremst. Die unterschiedlichen Meinungen des Westens in der Berlin-Frage wirkten ebenso hemmend wie die Ereignisse um das französische Wirtschafts- und Finanzministerium sowie die Vorgänge in Algerien. Bei der engen Verflechtung der internationalen Börsen sind direkte oder indirekte Rückwirkungen dieser Vorgänge auf die deutsche Aktientendenz nicht auszuschließen.

Wenn sich die Börse dennoch im allgemeinen als überraschend widerstandsfähig erwies, dann ist das eine Folge der günstigen Nachrichten aus dem Bereich der Wirtschaft, die natürlich die Erwartungen auf Dividendensteigerungen wachsen ließen. Sie dürften – das zeichnet sich heute bereits ab – vielfach mit Kapitalerhöhungen gekoppelt werden. Praktisch fangen die Gesellschaften also die zur Ausschüttung bestimmten Mittel wieder ein Auf diese Weise werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal trägt man dem verständlichen Verlangen der Aktionäre nach höheren Ausschüttungen Rechnung und zum anderen löst man das Problem der Mittelbeschaffung für die neuen Investitionen, die in Zeiten der restriktiven Kreditpolitik und des ausgetrockneten Rentenmarktes erschwert worden ist.

Die Börsenphantasie entzündet sich wieder einmal an den Wertberichtigungs-Aktien, besonders da die Metallgesellschaft mit ihrer Relation über die ursprünglich gehegten Erwartungen hinausgegangen ist. Dieser Paukenschlag sollte jedoch nicht als die Regel angesehen werden. Genauso wie die Gesellschaften mit erstklassigen Bilanzen bemüht sind, ihre Aktionäre schnell zu unterrichten, so muß man auch annehmen, daß jene Unterneimen, die sich zu der Frage der Zusatzaktien positiv stellen, auch als erste ihre Entscheidungen treffen werden. Das mag in den nächsten Monaten das Gesamtbild in einem zu rosigen Licht erscheinet lassen; die Enttäuschungen folgen erfahrungsgemäß später. Überdies ist zu berücksichtigen, daß die Berichtigungsaktien in den Kursen schon weitgehend zum Ausdruck kommen, sie also nicht zum zweiten Male eskomptiert werden können.

Kurt Wendt