Hartmann & Braun gibt keine Berechtigungsaktien. – In der Liste der Berliner Handelsgesellschaft, in der die Anwärter auf Berechtigungsaktien aufgeführt worden sind, und die wir am 15. 1. 1960 abgedruckt haben, finden sich auch die Hartmann & Braun AG (Meß- und Regeltechnik), Frankfurt/Main. Der Vorstand teilt uns dazu mit, daß nicht beabsichtigt ist. der kommenden Hauptversammlung die Ausgabe von Zusatzaktien vorzuschlagen. Begründet wird dieser Standpunkt damit, daß der größte Teil der freien Rücklagen den weiteren Zahlungen für den Lastenausgleich entspricht. Außerdem wurde vor etwa einem Jahr das Grundkapital um 50 v. H. auf 10 Mill. DM erhöht, was einen entsprechend erhöhten Dividendenaufwand bedingt. Die Gesellschaft, deren Aktienkapital sich überwiegend in Familienbesitz befindet, ist der Ansicht, daß sie mit dieser Kapitalerhöhung, bei der den Aktionären ein Bezugskurs von 100 eingeräumt wurde, eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln praktisch vorweggenommen hat.

über die Ausgabe von Zusatzaktien, die Überlassung von Aktien an Arbeitnehmer der Aktiengesellschaft und die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grund der „Kleinen Aktienrechtsreform“ berichtet ein letzt erschienenes Taschenbuch. Es enthält die entsprechenden Gesetze, und eine Zusammenstellung von etwa 600 Aktiengesellschaften, bei denen in der letzten Bilanz die offenen Rücklagen mehr als 20 v. H. des Grundkapitals betragen. Herausgeber und Verlag: Rudolf Mindner, Düsseldorf, Kronprinzenstraße 79, 64 Seiten, Preis 2 DM

Die Commerzbank gibt eine neue Broschüre mit dem Titel „Besteuerung ausländischer Wertpapiererträge“ an ihre Kundschaft heraus. Sie soll in knapper Form dem deutschen Kapitalanleger einen Überblick. gewähren, welche Steuern bei dem Erwerb von Aktien oder Schuldverschreibungen auf Dividenden oder Zinsen im Ausland erhoben werden und wie eine doppelte Besteuerung dieser Erträge im Ausland und im Bundesgebiet gemildert oder gänzlich vermieden werden kann.