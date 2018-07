Zu den Ereignissen, die im Laufe der Zeit ihren ursprünglichen Charakter verändert und sich nach eigenen Gesetzen entwickeln, gehören die Passionsspiele von Oberammergau. In diesem Jahr werden sie nun zum 15. Male die Gemüter von Darstellern und Zuschauern bewegen, und es wird ein Jahr der Rekorde, Kein anderes Festspiel eines Ortes, einer Gemeinde, hat je solch einen Ansturm von Menschen erlebt, wie ihn Oberammergau in diesen Jahr 1960 erleben wird.

Es hatte damit angefangen, daß die von de-Pest heimgesuchten Bewohner des Dorfes in Dreißigjährigen Krieg ein Gelübde ablegten, sie wollten alle zehn Jahre ein achtstündige; Spiel vom Leiden und Sterben Christi aufführen, wenn Gott seinen Zorn und mit ihm die Pest von ihnen nähme. Wir wissen freilich nicht, wem zum erstenmal der Gedanke gekommen ist, daß der regelmäßigen Wiederholung solch frommer Gebärde auch nach dem Erlösen von der Pest der weltliche Lohn nicht versagt bleiben würde. Wahrscheinlich hat sich alles von selbst so ergeben. Bei dem ersten, von Todesfurcht und Verzweiflung inszenierten Spiel um die göttliche Gnade war man sicherlich noch ganz unter sich. Beim zweitenmal schon dürften sich Menschen aus den Nachbargemeinden eingefunden haben, um zu sehen, wie Bauern ein Gelübde halten – auch nachdem die Gefahr vorbei war. Heute sind die 500 000 Karten für die 51 regulären Vorstellungen dieser Saison so gut wie ausverkauft; insgesamt Werden 2 1/2 Millionen Besucher erwartet. In letzter Zeit trafen durchschnittlich täglich 6000 Vorbestellungen ein. Man baut neue Häuser, Parkplätze, Selbstbedienungsläden. Aber an die Erweiterung des Festspielhauses wurde bisher nicht gedacht; man scheut sich davor. Das Textbuch erscheint in vier Sprachen, Sonderzüge werden eingesetzt und neue Postfernsprecher, siebenzellige Pressefernsprechwagen und Sonderschnellposten eingerichtet: Die Gemeinde steht mit vier Millionen Mark in der Kreide und erwartet sich einen Gewinn von 40 Millionen, Angesichts dieser für ein Dorf mit 4500 Einwohnern und etwa ebenso vielen Gastbetten gigantischen Zahlen und der Meldungen vom völligen Ausverkauf der Spiele muß man sich fragen, ob es überhaupt noch Chancen gibt, nachdem 250 000 mehr Bestellungen vorlagen als Karten für die ganze Dauer der Spiele vorhanden waren und an Reiseunternehmen, Reisebüros und Organisationen in aller Welt Absagen erteilt werden mußten.

Nun, es gibt da noch Möglichkeiten, wenn auch nicht am Festspielort selbst. Nachdem die mit einem Aufenthaltszwang von IV, Tagen gekoppelten Karten für Reisegesellschaften über Erwarten schnell vergriffen waren, stehen noch 250 000 Einzelkarten für wöchentlich eine oder zwei Wiederholungsveranstaltungen bereit, die nicht an Reisegruppen, sondern einzeln vergeben werden.

Was kann – vielfach ungläubige – Menschen veranlassen, sich zu dieser überlaufenen Veranstaltung zu drängen? Der Engländer de Moyencourt, ein Kritiker, schrieb dazu:

„Vergessen Sie jede Abneigung gegen Menschenmassen und nehmen Sie an der Wallfahrt nach Oberammergau teil. Selbst für diejenigen, die nicht Deutsch sprechen, ist der langsame, inbrünstige Ablauf der alten Tragödie über jedes Maß bewegend ... er ist eine unvergeßliche Erfahrung für jeden, gleichgültig, woran auch immer er glaubt.“