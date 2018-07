Auf recht unmißverständliche Weise hat sich der kommunistische Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (Comecon) dem Westen kürzlich selbst empfohlen. Auf der 12. Sitzung seines Gremiums – dem die stellvertretenden Ministerpräsidenten der Mitgliedstaaten angehören – wurde unter anderem eine Änderung der Aufnahmebestimmungen für neue Mitglieder beschlossen. Dem Comecon kann in assoziierter Form nunmehr jedes Land angehören, ohne Rücksicht auf seine politische Organisationsform und unabhängig davon, ob es sich zur Marktwirtschaft oder zur Planwirtschaft bekennt.

Die Beweggründe für das Liebäugeln des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe mit neuen Mitgliedern sind klar zu erkennen. Die wirtschaftliche Spaltung Westeuropas in EWG und EFTA birgt eine Chance, auf die der Comecon-Rat seit Jahren vergeblich gewartet hat. Bereits beginnen nämlich einige afro-asiatische und südamerikanische Länder, um ihre Absatzgebiete in Europa zu bangen. Die Ostblockstaaten bieten sich nun an, sie von dieser Sorge zu befreien, indem ein Anschluß an den roten Markt, der 970 Mill. Menschen umfaßt, in Aussicht gestellt wird, falls diese Länder dem Comecon beitreten.

Natürlich ist der Schritt des Comecon-Rats auf politische Hintergründe zurückzuführen, nämlich auf das Ziel, bis 1965 über 50 v. H. der Weltproduktion in den Wirkungsbereich der Organisation einzubeziehen. Die Absicht, über den Außenhandel die Entwicklung der Weltwirtschaft zu beeinflussen, zeichnet sich deutlich ab.

Die westliche Welt darf die Werbe-Aktion des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe nicht auf die leichte Schulter nehmen. Im Osten entsteht, nach den in jüngster Zeit erfolgten Reformen des Außenhandels, ein Markt, der nicht nur den kommunistischen Wirtschaftsvorstellungen, sondern auch dem Wunsch der unterentwickelten Staaten nach Sicherheit im Handel Rechnung trägt.

Vorerst erfolgt der Warenaustausch und der Zahlungsverkehr im Comecon-Raum noch auf bilateraler Basis; ein Teil davon kann zusätzlich über ein regionales Clearing abgewickelt werden. Diese Quote beträgt im Augenblick nur 5 v. H. des gesamten Warenaustausches eines Mitgliedlandes.

Der Comecon-Raum handelt die Waren nach dem „Weltmarktpreis“. Bei, der Preisfestsetzung geht man von dem Durchschnitts-Weltmarktpreis des Vorjahres aus, der jeweils für das kommende Kalenderjahr gilt. Die Preise für Rohstoffe werden im allgemeinen nach oben aufgerundet. Damit wird versucht, die wirtschaftlichen Nachteile der Rohstofflieferanten gegenüber den Produzenten von Industriegütern auszugleichen.

Georg von Huebbenet