Inhalt Seite 1 — Des ewigen Schnitzels müde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bundesbürger unserer Tage frönt auch ohne besonderen Anlaß ausgiebig lukullischen Genüssen. Wir befinden uns hoch auf den Wogen der„Edelfreßwelle“. Die Delikatesse ist nicht mehr das Besondere, die Ausnahme; sie wird alltäglich konsumiert. Festliche Tafelfreuden können deshalb kaum mehr gesteigert, sie können nur noch vervielfacht werden. Wie man das arrangiert, ohne auf dem Fuße folgende Reue gewärtigen zu müssen, darin hat es der wohlstandsgesegnete Zeitgenosse inzwischen zu staunenswerter Fertigkeit gebracht.

„Es gibt keinen Artikel“, so versicherte man uns in einem bundesrepublikanisch bekannten Unternehmen des Feinkosthandels, „den man heute nicht kaufen kann.“ Ein Blick auf das Sortiment überzeugt davon. Man schlemmt fernöstlich und lebt Diät, man zahlt gern viel, um wenig zu essen. Lerne genießen ohne zu leiden. Dieser Wunsch läßt die D-Mark heute in aller Selbstverständlichkeit und unbeschränkt für Dinge springen, die man früher nur aus dem Mund weitgereister Leute, aus dem Mund des Weltmannes kannte.

Während vor Jahren noch eine mit Kennermiene servierte „Pizza à la...“ oder ein Schweizer Fondue dazu angetan waren, häuslicher Gastlichkeit das gewisse Etwas von Ferne zu geben, kann heute, wer auf sich hält, nur noch mit den Küchengeheimnissen Ostasiens aufwarten. Sie haben zur Zeit große Konjunktur.

Gewiß – nach der Urlaubssaison sind Spaghetti, Ravioli, Fondue-Zutaten, sind Bouillabaisse und schwarze Oliven, Campari und französische Aperitifs immer noch ungeheuer gefragt. Dann möchte man seinen Freunden und Bekannten die Lichtbilder lukullisch untermalt präsentieren. Ansonsten jedoch schätzt man derzeit das Geheimnisvolle chinesischer, japanischer und indischer Gerichte, inspiriert zu einem nicht geringen Teil von den Speisekarten entsprechender Restaurants, die sich heute eines regen Zuspruchs erfreuen.

Wer, des ewigen deutschen Schnitzels müde, in einem chinesischen Restaurant einmal Chop Suey gegessen hat, Nassi Goreng oder Bamie, oder wer gar an einer großen indonesischen Reistafel teilgenommen hat, mit allen dazugehörigen Vorspeisen, Zuspeisen und Desserts, der möchte wohl ähnliches einmal zu Hause zelebrieren. Und das scheitert keineswegs an nicht zu erlangenden Zutaten. Denn im Laden zu haben ist alles, was ferne Lande bieten können, angefangen von den kostspieligen Suppen, etwa der chinesischen Schwalbennester-Suppe, der Trepang- oder Haifischflossen-Suppe, den Würzsoßen, wie der Soya-Soße, der Chili- oder Tabasco-Sauce, den verschiedenen Sambals, über die Gemüse, die chinesischen Bambussprossen, Wasserkastanien, Palmherzen, die weißen Bohnenkeime bis zu der sehr geschätzten Beilage von chinesischem Ingwer oder den Bombay-Ducks, kleinen getrockneten Fischen, einer Beilage zu indischen Reisgerichten. Und es gibt die Bamie-Nudeln genauso, wie die dünnen, Perlonfäden gleichenden chinesischen Glasnudeln. Und selbstverständlich kann man auch den obligatorischen Reiswein kaufen. Unsere Beispiele sind nur eine verschwindend kleine Auswahl aus dem schier unerschöpflichen Angebot.

Es sind übrigens nicht nur die Umsatzzahlen der Feinkost-Geschäfte, die den Run auf die fernöstlichen Gerichte tagtäglich bestätigen. Bestätigen können das auch die Buchhandlungen, die das kräftige Wogen dieser neuen „Edelwelle“ am Absatz ihres Kochbuch-Sortiments ermessen können. Ich selbst versuchte beispielsweise, für eine kochbeflissene, in lukullischen Raffinessen bewanderte Dame ein kleines Rezeptbuch chinesischer Gerichte zu erstehen. Alle einschlägigen Buchhandlungen der großen Stadt bedauerten jedoch, alle Exemplare bereits verkauft zu haben.

Das zitierte Feinkost-Unternehmen nimmt sich heute übrigens in seiner Waren- und Verkäuferschulung dieser Sparte ganz besonders an. Da wird unter Leitung eines fernöstlichen Küchenmeisters fürs Verkaufspersonal ein Schaukochen veranstaltet, da werden Fahrten mit Verkäufergruppen in entsprechende, teils weit entfernt liegende Restaurants unternommen. Denn überzeugend empfehlen und beraten kann nur der an der Praxis geschulte Verkäufer. Schließlich weiß man auch, was man seinem anspruchsvollen Käuferpublikum schuldig ist.