Von Walter Abendroth

Wer das Leben begriffen hat, weiß, daß dem Menschen nichts umsonst gegeben wird. Jeder Gewinn auf der einen Seite muß mit einem Verlust auf der anderen bezahlt werden. So ist es auch mit der allgemeinen Verjüngung, die wohl das bemerkenswerteste Kennzeichen unserer Zeit ist.

Die Bejahrteren unter uns erinnern sich noch alle an ein Elternpaar, das in mehr oder weniger unnahbarer Hoheit über der Sphäre der Kinder schwebte, respektgebietende Würde ausstrahlte, unbedingte Autorität beanspruchte und eine höhere Welt – die Zielwelt und das Leitbild alles kindlichen Strebens und Bemühens – repräsentierte: die Welt der Erwachsenen. Ein vierzigjähriger Familienvater jener Zeit war eine Art Staatsoberhaupt absolutistischen Gepräges: geliebt, geehrt und gefürchtet. Und Großvater ein Patriarch. Es waren keine vorgetäuschten, sondern durchaus legitime Würden, die da wirksam waren, und die heute geläufige Darstellung, sie seien infolge ihrer eigenen Hohlheit zusammengebrochen und hätten als Leitbilder eben versagt, ist in ihrer Kollektivwertung allzu billig, um dem Lauf der Dinge gerecht zu werden, der mindestens ebenso viele negative wie positive Vorzeichen auch auf der Seite des „Fortschritts“ aufweist.

Es sei ferne von mir, hier eine feierliche Rechnung aufzumachen und etwa die von Ehrfurcht umhüllte Großmama vergangener Jahrhunderte gegen Marlene Dietrich auszuspielen oder den gebieterisch thronenden Fünfunddreißiger von ehedem mit dem immer noch wandlungsfähigen, elastisch-federnden Sechziger von heute zu konfrontieren. Bei solchen Vergleichen kommt nicht viel heraus für die Feststellung des Besseren, Fruchtbareren und daher Wünschenswerten: Man bleibt im Theoretisieren hängen und hält das Rad der Zeit ja doch nicht auf. Indessen mag es bisweilen gesund und heilsam sein, das grundsätzlich ungetrübte, um nicht zu sagen naive Überlegenheitsgefühl, welches der jugendlich beschwingte, von allen Fesseln und Vorurteilen der Altersautorität und Persönlichkeitswürde entkleidete Mensch unserer Tage im Rückblick auf das beschriebene Vergangenheitsbild zu empfinden pflegt, ein wenig zu dämpfen. Mich jedenfalls reizt dieser unbedarfte Fortschrittsglaube dazu, gerade angesichts eines Phänomens, das sich meinen fünf Sinnen tagtäglich aufdrängt, das aber merkwürdigerweise kaum jemals die ihm durchaus gebührende Beachtung findet. Ich meine die Tatsache, daß eine ganze Anzahl auffallender Symptome die Gefahr eines Überschlagens unserer allgemeinen Verjüngung in das schon nicht mehr unbedenkliche Stadium der Infantilität anzudeuten scheinen. Dafür im folgenden einige Beispiele.

Wenn ich mir vorstelle, ein erwachsener Mensch noch des ersten Viertels unseres Säkulums hätte gewisse heute sehr verbreitete Bildunterschriften gelesen – er hätte sich zuerst an den Kopf gegriffen und dann bei dem zuständigen Verlag angefragt, ob das Blatt auf eine Kinderzeitschrift umgestellt worden sei oder ob man die Leser für geistig unterernährt halte. Die Leser von damals hätten sich diese Art, angesprochen zu werden, einfach nicht gefallen lassen. Heute wird sie offenbar erwartet oder gar gewünscht. Dabei gibt es auf diesem Gebiete der infantilen Bilderläuterung Fälle von derartiger Einfältigkeit, daß man sich nicht mehr wundern würde, eines Tages vielleicht zu lesen: „Ei ei, wer kommt denn da? Ist das nicht der gute, alte Churchill mit der langen, dicken Zigarre?“

Oder nehmen wir den Werbefunk. Früher war Reklame Reklame. Jeder wußte das, jedem war klar, daß das eine geschäftliche Angelegenheit war, jeder nahm die sachlichen Behauptungen der Propaganda sachlich zur Kenntnis, und das genügte beiden Teilen. Heute ertönt aus dem Lautsprecher eine ölige Stimme, die mit impertinenter Vertraulichkeit den Hörer wie einen alten Freund begrüßt („Ich freue mich, wieder zu Ihnen sprechen zu können“) und mit neckischen Dialogen die Vorzüge des neuesten Herrenhemdmodells seiner Firma darlegt, ungefähr so, wie man kleinen Kindern die Schmackhaftigkeit einer ihnen unbekannten Speise glaubhaft zu machen sucht. Und dabei weiß man doch: der Mann will ja nur seine Ware anpreisen – warum tut er so albern, als sei er innigst um mein Wohlergehen besorgt? Aber daß den meisten Leuten diese Methode der „persönlichen Ansprache“ im „Ei-ei-wer-kommt-denn-da“-Stil offenbar gefällt, scheint nur ein Zeichen von ziemlich vorgeschrittenem Infantilismus zu sein.

Ein unbestreitbar infantiler Zug ist auch die unaufhaltsam fortschreitende Verdrängung des Wortes durch das Bild – die Rückkehr zur Bilderbuch-Information. Das Kind bedarf der Anschauung, um die einfachsten Begriffe mit Inhalt zu füllen. Der ausgereifte Intellekt ergänzt sich in geübten Denkvorgängen das Unbekannte aus dem Bekannten, ohne auf immer neue Bilder angewiesen zu sein. Dem „denkenden“ Kopfe ist zu viel „Sehen“ eher lästig als erwünscht. Er weiß, daß zum „Schauen“ und Erkennen ein schneller, aber scharfer Blick über den befragten Gegenstand besser dient als stundenlanges. Glotzen auf längst vertraute, banale Objekte. Er weiß auch, daß ein gutes Buch viel wirksamere Entspannung zu schenken vermag, als das dumpfe Anstieren gehäufter Bilder. Es ist übrigens gewiß kein Zufall, daß mit der zunehmenden Abwendung vom Wort als Informationsquelle auch die Verkümmerung der Alltagssprache Hand in Hand geht.