An der Börse sprach man schon seit einiger Zeit davon, daß die Metallgesellschaft AG, Frankfurt/Main, Zusatzaktien in einem besseren Verhältnis als 1:1 ausgeben werde. Diese Version hat sich bestätigt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat beschlossen, der Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Rücklagen in Grundkapital von 56 Mill. DM auf 140 Mill. DM vorzuschlagen und entsprechend auf je 1000 DM Aktienkapital 1500 DM Zusatzaktien auszugeben. Die Aktionäre haben allen Grund, hiermit zufrieden zu sein. Wenn die Verwaltung der Metallgesellschaft sich dazu durchgerungen hat, zur nachhaltigen Beseitigung eines verzerrten Bilanzbildes alle Möglichkeiten auszuschöpfen, dann vermochte sie dies sicherlich nur, weil sich die letzten Geschäftsjahre als sehr günstig erwiesen haben.

Die Aktionäre müssen sich aber darüber im klaren sein, daß die Rücklagen, die jetzt in Grundkapital umgewandelt werden, sich im wesentlichen nicht aus echten, im regulären Geschäft erzielten Gewinnen gebildet haben. Die Dinge liegen etwas anders. Rückschauend erweist sich, daß bereits die DM-Eröffnungsbilanz und damit alle auf sie aufbauenden Folgebilanzen die Finanzstruktur der Metallgesellschaft nicht richtig widerspiegeln. Als die DM-Eröffnungsbilanz aufgestellt wurde, drohten dem Unternehmen manche Gefahren, wie Demontage, Entflechtung usw. Eine vorsichtige Bewertung der Aktiva und große Rückstellungen waren notwendig. Zu erkennen war seinerzeit nicht, welche Entwicklung die Metallgesellschaft, ein Industriekonzern, ein Großhandelsunternehmen und eine Bank, nehmen würde. Ihr Schicksal lag damals weniger in den Händen der Verwaltung, sondern weit mehr noch in der Gestaltung der Gesamtwirtschaft. Weltweite Integration, Liberalisierung und Konvertibilität konnte seinerzeit niemand voraussehen.

In den Bilanzen der Metallgesellschaft wurden in der Folgezeit Änderungen in den Bewertungen möglich, Rückstellungen konnten aufgelöst werden u. a. m. Nur eines ließ sich bisher nicht ändern, nämlich das Stammkapital. Durch die jetzt vorgeschlagene Ausschüttung von Berichtigungsaktien wird es wieder in eine richtige Relation zu allen anderen Bilanzposten kommen. Die Dividende 1958/59 wird bereits auf das neue Kapital bezogen werden; wie hoch sie sein wird, darüber ist noch kein Beschluß gefaßt. Schlecht aber wird sie nicht sein. Die Metallgesellschaft hat 1958/59 sicherlich gut verdient, sie hätte sonst nicht von der Möglichkeit, die Laufzeit des Lastenausgleichs durch verstärkte Tilgungsraten zu kürzen, Gebrauch gemacht. W. R.