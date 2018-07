Die Gutehoffnungshütte Aktienverein Nürnberg/Oberhausen, zählt zu den wenigen Gesellschaften aus dem Montanbereich, bei der sich die Börsenerwartungen auf eine Dividendenerhöhung nicht erfüllt haben. Die Verwaltung schlägt nämlich unverändert 12 (12) v. H. vor. Auch die Börsenvermutungen über eine Kapitalerhöhung haben sich nicht bestätigt. Das Aktienkapital ist nach der Umstellung unverändert auf 83,2 Mill. DM stehengeblieben, und die Unternehmensleitung hat bisher mit keiner Silbe die Kapitalerhöhungsgerüchte genährt. Vielmehr hat die Verwaltung seit Jahr und Tag diese Versionen dementiert, was die Börse indessen nicht zur Kenntnis nehmen will. Die Aktie der GHH ist gegen „Enttäuschungen“ dieser Art offenbar gefeit, allerdings stützt sich ihr ansehnlicher Kurswert auch nicht nur auf eine mögliche Sinnesänderung der Verwaltung – und der sehr heterogenen Großaktionärsfamilie Haniel – in Sachen Kapitalaufstockung, sondern vor allem auf die wirtschaftlichen Daten dieses weitverzweigten Konzerns, der unter dem Dach der Oberhausener Holding höchst lukrative und ertragsstarke Tochtergesellschaften vereint.

Kohle und Stahl sind nach der Entflechtung aus dem GHH-Bereich ausgegliedert; heute ersetzen „andere Beziehungen“ zum Hüttenwerk Oberhausen vollauf den früheren, nicht mehr angestrebten Verbund. Aber dafür enthält die Konzernpalette bedeutende Namen aus dem Bereich der westdeutschen Investitionsgüterindustrie, wie z. B. die MAN, die Deutsche Werft AG und die Handelsgesellschaft Ferrostaal AG. Die GHH-Gruppe kann mit ihren vielseitig gelagerten Interessen Risiken in sich ausgleichen. Daß die wertvollen Beteiligungen des Konzerns mit nur 115,3 Mill. DM zu Buch stehen, ist ein anderer Aspekt, der zweifellos bei der Bewertung der GHH-Aktie an der Börse eine Rolle spielt.

Für das vergangene Geschäftsjahr lauten die Berichte nahezu aller GHH-Töchter günstig. Der Konzern erreicht erstmals ein Umsatzvolumen von knapp 3 Mrd. DM. Mit 2,97 (2,71) Mrd. DM überschreitet der Umsatz des Jahres 1958/59 den des Vorjahres um9,6v.H. Auf die Veröffentlichung der Umsatzzahlen der einzelnenKohzerngesellschaf- ten verzichtet die Verwaltung diesmal. Als Ersatz wird dafür eine Aufschlüsselung nach Branchen angeboten.

Die weiterverarbeitenden Konzernwerke haben danach im Berichtsjahre einen Umsatz von 1,24 (1,13) Mrd. DM erzielt. Sie stellen mit 41,8 (41,7) v. H. den größten Anteil am GHH-Umsatz. Es folgt der Handel mit 734 (596), die NE-Metallwerke mit 402 (395), der Schiffbau mit 312 (318) und sonstige mit 280 (271) Mill. DM. Lediglich der Schiffbau hat einen leichten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Exportquote des Konzerns, die auf 42 v. H. – das sind 1,26 (1,10) Mrd. DM – angewachsen ist, zeigt deutlich, in welchem Umfang Erzeugung und Absatz der Gruppe Gutehoffnungshütte von den Auslandsmärkten abhängen. Der Geschäftsbericht betont, die weitere Entwicklung der Konzernunternehmen werde weitgehend davon bestimmt, ob und inwieweit es gelinge, den Entwicklungsländern zu einer gesunden wirtschaftlichen Grundlage zu verhelfen.

Unter den Umsätzen blieben im Berichtsjahre die Auftragseingänge, die freilich mit 2,73 (2,42) Mrd. DM um 13 v. H. höher waren als im Geschäftsjahr 1957/58. Der Rückgang trat überwiegend im Exportschiffbau ein, beschränkt sich also nur auf eine Sparte des Konzerns. Den Gesamtauftragsbestand bezeichnet die Verwaltung als „immer noch zufriedenstellend“. Im Geschäftsjahr 1959/60 kann die GHH ebenfalls nicht klagen. Der Konzernumsatz stieg auf 1,549 Mrd. DM im ersten Halbjahr. Damit könnte die GHH-Gruppe im laufenden Jahre zum ersten Male die 3 Milliardengrenze überschreiten. Auch weiterhin sind die Verkaufszahlen lediglich beim Schiffbau rückläufig, während in allen anderen Konzernbereichen die Kurve nach oben gerichtet ist.

Für die Ertragslage des Gesamtkonzerns ist die gleichgebliebene Dividende von 12 (12) v. H. kaum ein Anhaltspunkt. Der Geschäftsbericht bescheinigt fast allen Konzernunternehmen befriedigende Ergebnisse. Von neun genannten Tochterdividenden sind 6 um jeweils 2 v. H. heraufgesetzt, darunter die der MAN und der Deutschen Werft auf jeweils 14 (12) v. H. Auch die Organtöchter hatten mit Ausnahme der Erzbergbau Stauffenstolln GmbH – „gute Ergebnisse erzielt und ihre Gewinne an die Muttergesellschaft abgeführt“. Der Rohertrag der Holding – er enthält die Organabführungen der GHH Sterkrade, Ferrostaal AG und Haniel & Lueg GmbH, sowie die Verlustübernahme von Stauffenstolln – ist auf 7,85 (5,37) Mill. DM gestiegen. Gleichzeitig sind allerdings überraschenderweise die Beteiligungserträge auf 7,49 (8,47) Mill. DM zurückgegangen. Die Verwaltung erklärte hierzu, daß die Vorjahrsrechnung durch periodenfremde Beträge überhöht gewesen sei. Im Durchschnitt aller Beteiligungen seien 11,6 v. H. Dividende vereinnahmt worden, im Gegensatz zu 10 v. H. in 1957/58. Die freie Rücklage wurde diesmal mit 1 (2) Mill. DM gespeist, während 1 Mill. DM aus Anlaß des 150jährigen Bestehens der Gesellschaft zu gleichen Teilen dem Deutschen Museum in München und für den Wiederaufbau des Oberhausener Schlosses gespendet wurden. Damit verbleibt – bei einem auf 2,61 (1,28) Mill. DM gestiegenen Aufwand für ertragsabhängige Steuern – ein nahezu unveränderter Reingewinn von 9,96 (9,37) Mill. DM, der für die ebenfalls unveränderte Dividende die rechnerische Begründung liefert. Eine konsolidierte Rechnung stößt bei diesem Unternehmen leider weiterhin auf eisige Ablehnung. Nmn.