Zwölfe schlug’s. Es drang durch die Gardine

Plötzlich eine kleine, weiße Hand.

Was erblickt er? Seine Wilhelmine,

Die im Sterbekleide vor ihm stand.

So heißt’s in einem bekannten Bänkellied. Es entstand 1779 – man behaupte nicht, daß die Zeit nur hohe Literatur bewahre, niedere dagegen allmählich in Vergessenheit geraten lasse. Manche Moritat, mancher Köchinnengesang hat sich in Küche und Kinderstube jahrhundertelang lebendig gehalten.

Moritat – das ist eigentlich „Mordtat“, nichts anderes, und das seltsame „i“ darin gibt dem Wort etwas Fremdländisch-Unheimliches, etwas Aufgebauscht-Gruseliges, etwas Abenteuerlich-Bluttriefendes, das den Genuß der Schreckensballade bedeutend erhöht, vertieft, gleichviel.

Vorgetragen wurde die Moritat oft – vor den Tafeln mit der gewaltsamen Darstellung ihrer Handlung – vom „Bänkel“ herunter – daher der Name Bänkelsänger. Sie sind verschwunden, die Leute von diesem Metier, haben den Beruf gewechselt und sind heute – was? Drehbuchautoren? Fernsehlibrettisten? Schlagertexter? Boulevardjournalisten? Comics-Zeichner? Die Mentalität, die Sentimentalität ihres Publikums ist die gleiche geblieben – nur der Aufwand, der damit getrieben wird, hat sich beträchtlich erhöht.