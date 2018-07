Inhalt Seite 1 — Gumbels Weg zurück zu Strauß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert strobei

Bonn, im Januar

Zu Beginn dieses Monats zog sich ein hoher Ministerialbeamter in stummer Enttäuschung aus dem Bundeskanzleramt zurück, wo er erst acht Wochen zuvor eine ihm dringend angetragene Aufgabe übernommen hatte. Ministerialdirektor Karl Gumbel kehrte aus dem Palais Schaumburg wieder auf seinen alten Posten ins Bundesverteidigungsministerium zurück, wo er – noch unter Blank – die Personalabteilung aufgebaut und mehrere Jahre geleitet hatte.

Das Zwischenspiel vor Jahresende war nicht Gumbels erster Auftritt im Bundeskanzleramt. Von 1949 bis 1955 war er schon einmal dort und behandelte damals verfassungsrechtliche Fragen, die einschlägigen Angelegenheiten des Bundesinnen-, des Bundesjustizministeriums und des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen, auch Sicherheitsfragen, soweit sie das Bundeskanzleramt beschäftigen. Die Berichte der Organisation -Gehlen kamen gleichfalls auf seinen Tisch. Durch seine Zuständigkeit für Fragen auch der äußeren Sicherheit kam Gumbel mit Bundesminister Blank in engeren Kontakt, der ihn schließlich in sein Haus mitnahm.

Das war nicht ganz leicht durchzusetzen, denn der Bundeskanzler schätzte den gewissenhaften, tüchtigen und erfahrenen Verwaltungsexperten, auf den er sich auch politisch verlassen konnte, und er hätte ihn wohl lieber im Bundeskanzleramt behalten. Aber bei Blank bot sich Gumbel eine Chance, die es im Palais Schaumburg damals nicht gab: Der Sprung vom Ministerialdirigenten zum Ministerialdirektor.

Im Bundeskanzleramt blieb Gumbel eine wohlwollende Erinnerung bewahrt. Als man später an die Schaffung von Unterstaatssekretärsstellen dachte – zwei sollten im Auswärtigen Amt für Knappstein und Dittmann eingerichtet werden –, da war auch ein Unterstaatssekretärsposten im Bundeskanzleramt vorgesehen. Gumbel sollte ihn bekommen. Aber der Haushaltsausschuß des Bundestages macht einen Strich durch diese Rechnung.

Es ist nicht so unwichtig, wie es scheinen mag, diese nie absinkende Kurve der Wertschätzung für Gumbel im Palais Schaumburg festzustellen. Erst dadurch bekommt das auffällig kurze Zwischenspiel seines jüngsten Wirkens im Bundeskanzleramt den Hintergrund, der dem Vorgang eine gewisse politische Bedeutung gibt. Gumbel wurde – nicht ohne daß sich sein Chef, der Bundesverteidigungsminister Strauß, dagegen wehrte – zum Stellvertreter des Staatssekretärs Globke berufen, an die Stelle von Ministerialdirektor Janz, der ins Bundesjustizministerium versetzt wurde. Und er sollte das schwierige Amt im Schatten des Bundeskanzlers so geschickt, sicher und selbständig führen, daß er den gesundheitlich geschwächten Staatssekretär von den Verwaltungsaufgaben entlaste und es Globke damit erleichtere, den Bundeskanzler mehr als bisher beraten zu können. Gumbel erwartete natürlich, daß er mit der vollen Unterstützung der Leitung des Amtes rechnen könne – zumal im Anfang, bei der Gründung und Festigung seiner Autorität.