er Deutsche Bauernverband (DBV) hat sich wieder einmal auf den Kriegspfad gegen Bonn begeben. Die jüngste Entschließung seines Präsidiums wirft der Bundesregierung vor, sie erfülle das Landwirtschaftsgesetz, nach dem die soziale Lage der Bauern der anderer Berufsjruppen angeglichen werden soll, nicht mehr konsequent. Die Erklärung ist in einem auffallend scharfen Ton gehalten; in den- Bauernver:animlungen draußen im Lande sind in den etzten Tagen bösere Worte gefallen Äußerer Anlaß zu dieser Erregung ist die Absicht von Minister Etzel, die Bundesmittel für die Landwirtschaft zwar nicht an der Gesamtsumme des Grünen Plans, aber an ändern Stellen zu kürzen. Die Bauern sind der Meinung, der Abstand :wischen ihrem Einkommen und dem der ändern Berufsgruppen werde sich trotz härter Arbeit nicht verringern, sondern vergrößern. Sie fürchten, auf längere Sicht, "abgehängt" zu werden. Sie haben gehört, die Minister Etzel und Schwarz ieien übereingekommen, die Verbilligung des Handelsdünger (um 20 v. H ) in diesem Jahr :u halbieren, im nächsten ganz zu streichen. Die iier eingesparten 158 bzw. 316 Mill. DM sollen :ür Strukturverbesserungen zusätzlich verwendet werden.

Das wäre allerdings vernünftig. Seit langem wird kritisiert, daß von dieser Subvention die größeren und kräftigeren Betriebe mehr Vorteil ils die kleinen und schwächeren haben, für die sie eigentlich gedacht ist. Auf der ändern Seite ist, mgesichts der EWG, die Strukturänderung noch dringlicher geworden als bisher. Aber für die Bauern bedeutet diese Maßnahme eine entspre:hende Erhöhung ihrer Kosten oder eine Verminderung ihrer Einkünfte. Dazu kommt, daß sie mit höheren Erlösen aus generell höheren Erzeugerpreisen nicht mehr rechnen können. Das wird nicht durch eine anti bäuerliche Regierungs3olitik verhindert, sondern durch den Mafkt, iurch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Die schneller als die Nachfrage steigende Agrarerzeugung setzt die Märkte der Boden- und der Veredlungsprodukte unter einen ständigen Preisdruck.

In der Tat liegen Agrarprodukte schlechter im Markt als gewerbliche. Die gewerbliche Wirtichaft kann ihren Markt immer wieder mit Neuleiten ausweiten und damit auch "neue" Preise 5rzielen. Diese Möglichkeit ist für Agrargüter natürlich geringer. Das Gefühl bäuerlicher Kreise, nit den Erzeugerpreisen sei man jetzt gegen eine Feste Decke gestoßen, die sich womöglich sogar noch senken könnte, sieht die Tendenz sicher licht falsch. Damit ist die Landwirtschaft langFristig in einer völlig anderen Lage als andere Wirtschaftszweige.

Dieser Pessimismus wird ydurch die Sorge vor den Auswirkungen der EWG noch verstärkt. Die Bauern sind durch die EWG Kommission etwas topfscheu gemacht worden, die die Gefahr einer , Überproduktion" so stark betont hat und deren Vorschläge für die gemeinsame europäische Ägrarsolitik davon stark beeinflußt worden sind. In jer Tat ist im Agrarmarkt der EWG ein Preishuck aus reichlicher Erzeugung wahrscheinlicher ls das Gegenteil. Eine Senkung unserer Ge:reidepreise wird nicht abzuwenden sein; sie wird Erlösminderungen bei ändern Bodenprodukten, vielleicht sogar bis in die Veredlung hinein nach ich ziehen.

Die Zukunftssorgen der Bauern mögen übertrieben sein. Denn auch in den ändern Wirtschaftsbereichen wachsen Preise und Einkommen nicht in den Himmel. Diese Überlegungen Zfiigen, von wie großer Bedeutung für eine wirtschaftlich gesunde Agrarpolitik, die auch das gesellschaftspolitische Problem eines gesunden Bauernstandes berücksichtigt, eine Politik der Stabilität der Gesamtwirtschaft ist. Sie ist die Voraussetzung dafür, daß es im Agrarbereich nicht zu immer neuen sozialen und politischen Spannungen kommt. Friedrich Lemmer