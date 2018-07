Als ein halbes Jahr vor dem Ende des letzten Krieges in den Zeitungen zu lesen war, der Dichter Max Halbe sei gestorben, da wirkte das auf die älteren Leute, denen der Name überhaupt noch bekannt war, wie eine Mystifikation. Denn wer hatte schon gewußt, daß er noch so lange gelebt hatte? Nicht, daß er so über die Maßen alt geworden wäre. Aber Dichter und andere Künstler sterben ja nicht erst, wenn sie „das Zeitliche segnen“, sondern wenn „ihre Zeit“ abgelaufen ist. Und Max Halbes Zeit war lange, lange vorbei, als er starb. Sie war ohnehin nicht von übermäßiger Dauer gewesen.

Wie man bei dem Namen Mascagni sich, erinnert: ach so, das ist der Mann mit der „Cavalleria rusticana“ oder bei Leoncavallo: das ist der Komponist des „Bajazzo“ – obwohl beide noch viele andere Opern geschrieben haben –, so fällt dem Theaterfreund, wenn er den Namen Halbe hört, der Titel „Jugend“ ein. Das war das Stück, mit dem er aus dem Dunkel der Namenlosigkeit auftauchte und sich in das erste Glied der damaligen dramatischen Avantgarde einreihte: neben Gerhart Hauptmann und Hermann Sudermann. Allein, es war dem so plötzlich Vorgepreschten nicht gegeben, sich in der Spitzenstellung zu behaupten. Kein anderes Werk erreichte wieder den Erfolg der „Jugend“ (1893 entstanden), wenn schon „Mutter Erde“ (1897) und „Der Strom“ (1904) es noch zu Achtungsresonanz brachten.

Man darf bezweifeln, ob Max Halbe jemals in die Literaturgeschichte eingegangen wäre allein kraft seines dichterischen Talentes. Der Frühexpressionist und Aphoristiker Peter Hille hat ihn einmal ein „dramatisch geheiztes Idyll“ genannt. Und in der Tat: man darf nicht daran denken, daß schon zwei Jahre vor Halbes „Jugend“ Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“ da war, die ungleich genialere Dramatisierung jugendlicher Sexualproblematik. Aber um wieviel „poetischer“ Halbes gesellschaftskritisches Posthorn tönte als Wedekinds zynischer Peitschenknall, um soviel mehr Chancen hatte es, volle Häuser zu machen.

Nicht nur „die Kinder“, auch die Erwachsenen hörten es gern, daß ihnen in so idyllischer Form wie von Halbe das Recht der Jugend auf erotischen Genuß und die Auflehnung gegen Konvention, gegen Strenge und Enge der Erziehung gepredigt wurde. Es war das die Parole der aufdämmernden neuen Zeit, die zündendste neben dem Aufruf des sozialen Gewissens: Toleranz in rebus eroticis, und vom „Dichter“ ließ man sie sich mit wohligem Gruseln gefallen, zumal dabei die moralisierende Nemesis immer noch im Spiel blieb. Die Jugend aber hat es sich nicht zweimal sagen lassen.

Doch der Dichter Halbe, der gewiß viel „konnte“, war eben doch auch wieder nicht genug Dichter, daß sein Werk die Aktualität des Themas hätte überleben können. Die Jugendfanfare von 1893 ist heute eine scheppernde Kindertrompete, geblasen von einem ahnungslosen Fortschrittsideologen, der inzwischen durch die von ihm mit inspirierte Entwicklung der Wirklichkeit zehnmal ad absurdum geführt wurde.

So das Fazit einer Sendung des Bayerischen Rundfunks in der Reihe „Seinerzeit ausverkauft“ (Funkbearbeitung: Hartmann Goertz, Regie: Heinz Günter Stamm, in den Hauptrollen drei beachtenswerte Nachwuchsdarsteller: Dunja Movar als Annchen, Peter Fricke als Hans Hartwig und Reinhard Glemnitz als Kaplan.

Walter Abendroth