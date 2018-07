Inhalt Seite 1 — Neue Atome oder Hitze-Effekt? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Theo Löbsack: „Sternstädte rasen durch das All – wohin?“, ZEIT Nr. 1

Ganz so einfach und harmlos, wie Theo Löbsack sie darstellt, dürfen wir uns die Gedankengänge des Astronomen Fred Hoyle denn doch nicht vorstellen.

Nicht, wie Theo Löbsack meint, der Hitzeeffekt der neu-entstehenden Materie zwischen den Sternsystemen – übrigens vermutet Hoyle in seinem Buche „Frontiers of Astronomy“, daß die kontinuierliche Materie – Erzeugung nicht von Neutronen, sondern direkt von Wasserstoff-Atomen ausgeht –, nicht also der Hitze-Effekt veranlaßt die Ausdehnung des Universums, sondern eben die Möglichkeit, daß immer wieder neue Atome im Raum entstehen, gibt dem Raum aktive physikalische Eigenschaften, so daß er nicht mehr ein träges Etwas ist, in dem Materie existieren kann: „Die kontinuierliche Entstehung der Materie zwingt das Universum zur Expansion“ (Hoyle).

Die Wirkung dieser Materie-Entstehung, die wiederum zur Folge hat, daß die Materiedichte im Raum nicht mit der Zeit abnimmt (wogegen die Überschreitung der Durchschnittsdichte des Universums in jedem Sternsystemhaufen bewirkt, daß eine solche „lokale Gruppe“ zu einem von der Schwerkraft zusammengehaltenen „gebundenen System“ wird), führt zu einer Ausweitung des Raumes, die die Sternsystemhaufen – nicht die einzelnen Sternsysteme oder „Sternstädte“ (Löbsack) – voneinander entfernt. Und zwar wird die Expansionsgeschwindigkeit gerade so groß sein, daß ihre verdünnende Wirkung durch die ständige Materie-Erzeugung „kompensiert“ wird. Das ist in großen Zügen der wesentliche Inhalt von Hoyles sogenannter „Gleichgewichtstheorie“

Die Einheit und die daraus hervorgehende gegliederte Gestalt dieses Universums resultiert aus dem von Hoyle vermuteten oder postulierten „Entstehungsfeld“, das als allgemeines Feld alle anderen Felder – das Kernfeld, das elektromagnetische Feld und das Schwerefeld – überlagert und umfaßt.

Bruno Jetzek, Mittelschullehrer, Haren/Ems

Wir haben den Autor unseres Artikels gebeten, zu diesem Brief Stellung zu nehmen. Er schreibt: