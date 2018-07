Der Gong zur zweiten Runde im Rechtsstreit Krages gegen Flick/Feldmühle hat geschlagen. Sieger der ersten Runde ist eindeutig der Bremer Holzkaufmann Hermann D. Krages, der unmittelbar vor der außerordentlichen Hauptversammlung der Feldmühle Papier- und Zellstoffwerke AG am 22. Dezember 1959 eine einstweilige Verfügung gegen die Eintragung des Umwandlungsbeschlusses in das Handelsregister erwirkt hatte. Jetzt hat die erste Kammer für Handelssachen beim Landgericht in Düsseldorf – nach vorausgegangener gründlicher Verhandlung – entschieden, daß die einstweilige Verfügung bestehen bleibt. Damit ist es weiterhin unmöglich, die Umwandlung der Feldmühle auf die Flicksche AG für Papier- und Zellstoffinteressen, die von der Hauptversammlung mit einer 95,5 v. H. Majorität beschlossen worden war, wirksam werden zu lassen. Die gleiche Kammer wird am 18. März über die von Krages inzwischen eingereichte Klage zur Hauptsache verhandeln.

Die Feldmühle ihrerseits hat unmittelbar nach der Verkündung der Landgerichtsentscheidung Berufung beim Oberlandesgericht in Düsseldorf eingelegt. Beide Prozeßparteien warten gespannt darauf, ob das Oberlandesgericht die Entscheidung des Landgerichts aufheben oder bestätigen wird; denn für die Erfolgsaussichten der Krages-Klage dürfte der Spruch des Obergerichtes von entscheidender Bedeutung sein. Noch hofft man im Hause Flick, den Umwandlungsbeschluß, der bis zum 30. April eingetragen sein muß, verwirklichen zu können. nmn