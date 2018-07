Das Gerede über Schröder und Globke – Oberländer muß gehen!

Von Gerd Bucerius

Nein, wir können nicht mehr so tun, als ob es bei der Kampagne, die im Ausland um den Antisemitismus in Deutschland geführt wird, nur um ein paar Hakenkreuzschmierer ginge. Seit die schrecklichen Parolen in aller Welt auftauchten, ist das Angriffsziel verschoben: Jetzt spricht man davon, daß heute noch hohe Richter in Deutschland amtierten, die unter dem Naziregime blutige Urteile gefällt hätten, und ferner davon, daß in Bonn drei frühere Nationalsozialisten führende Positionen innehätten: Bundesinnenminister Schröder, Bundesvertriebenenminister Oberländer und Staatssekretär Globke. Der Labour-Abgeordnete Richard Crossman hat diese Namen genannt. In der rechtsstehenden Beaverbrook-Presse operiert man mit ihnen. Und in einer englischen Fernsehsendung hat auch das deutsche SPD-Vorstandsmtiglied Willi Eichler dies die eigentliche Gefahr genannt.

Churchill und Hitler

Dr. Gerhard Schröder, der Bundesminister des Innern, ist Jahrgang 1910, war also 23 Jahre und gerade Referendar, als die Nazis jeden angehenden Juristen vor die Wahl stellten, entweder der Partei beizutreten oder aus der Karriere auszuscheiden – und damit fünf Jahre Studium aus seinem Leben zu streichen. Wohl jedermann hätte damals – 1933 – gehandelt wie Schröder: er wäre beigetreten. Schröder wurde SA-Mann.

Ich habe kürzlich Sefton Delmer, den Veranstalter jener Sendung im englischen Fernsehen, gefragt, warum er und sein Chef, der englische Presse-Lord Beaverbrook, bis 1939 so auffällig für Hitler gestritten hätten. Delmers Antwort: Man habe Hitler zwar für einen "Nationalsozialisten" gehalten, aber nie für den Mörder, als der er sich dann entpuppte. Und hat nicht Winston Churchill, der große Staatsmann, noch im Jahre 1935 Hitler bewundert für den "Mut, die Beharrlichkeit und die vitale Kraft, die ihn befähigten, allen Mächten oder Widerständen, die seinen Weg versperrten, zu trotzen oder sie herauszufordern, sie zu versöhnen oder sie zu überwinden"? So der große Politiker. Und da sollte damals ein kleiner Referendar weiser gewesen sein?

Außerdem hat Gerhard Schröder schließlich gegen den Nationalsozialismus gekämpft und dabei großen Mut bewiesen. Noch 1938 hat der gutherzige Chamberlain "Peace in our time" gejubelt, weil er glaubte, Hitler gewonnen zu haben. Im selben Jahr wurde Schröder Mitglied der Bekennenden Kirche, und als Pastor Niemöller ins KZ geworfen wurde, da stellte er dessen Tochter in seiner Kanzlei ein. Im Augenblick, als Hitler die "Endlösung der Judenfrage" vorbereitete, heiratete Schröder, und seine Frau ist ein (nach dem damaligen Jargon) "jüdischer Mischling" Schröder wurde damit automatisch aus der NSDAP ausgestoßen. Das hieß Lebensgefahr, wie wir alle noch wissen.