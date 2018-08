Ahnenopfer mit Gin – Partei-Jubiläum in Ghana – Demokratie ist in Afrika anders

Von Marion Gräfin Dönhoff

Accra (Ghana), im Januar

Es war in der Stunde vor Sonnenuntergang, in jener berauschenden Stunde, da eine leichte Brise die lastende Hitze des afrikanischen Tages vergessen läßt und das Auge die Vielfalt der Farben zu genießen beginnt, die es im vollen Licht oft nur als Schmerz wahrnimmt.

Eine große Menschenmenge hatte sich in der West End Arena in Accra versammelt. An einer Seite war eine Plattform aufgebaut worden, auf der drei Reihen Lehnstühle zusammengeschoben standen. Dort hatten einige Minister Platz genommen und die Würdenträger der Partei. Denn die CPP Nkrumahs, die Convention People’s Party, feierte ihr zehnjähriges Bestehen. Viele junge Mädchen in weißer Bluse, grünem Rock und rotem Schlips säumten die Plattform, und die ganze Arena war angefüllt mit Parteivolk – vorn saß man, hinten standen sie. Und überall Fähnchen.

Als ich gerade bis nach vorn gelangt war, wurde es unruhig draußen auf der Straße. Jetzt kommt der Führer, dachte ich – und da stand Nkrumah auch schon auf dem Podium: lange weiße Tennishose, weißes Hemd, darüber ein schwarz-weiß gestreifter, ärmelloser Überwurf, ein Mittelding von Buschhemd und Russenbluse. Brausender Beifall. Ein Vorsprecher in wallendem weißem Gewand steht am Mikrophon und animiert die Menge: Tschu-wei, oder so ähnlich, klingt es aus vielen Kehlen. Es hört sich an wie "Sieg Heil".

Eine schwermütige, schleppende Hymne wird angestimmt: O God, do thou our dear land bless with freedom, peace and happiness. Sie erinnert an ein altes russisches Volkslied. Dann treten drei Trompeter in Uniform vor, die ein munteres Hornsignal blasen. Es folgt ein Herr in schwarzem Anzug, der ein Gebet spricht. Ich verstehe nur in Abständen einige Worte: Hosianna... Halleluja ... Amen. Nach einer kurzen politischen Ansprache durch den Finanzminister Gbedemah, der zu den drei oder vier starken Männern im Lande gehört, tritt ein Fetischpriester auf.