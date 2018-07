FÜR diejenigen, die durch den traurigen aktuellen Anlaß darauf hingewiesen werden, daß sie schon lange einmal wieder ein neues Buch von Wolfgang Kayser (dem eben verstorbenen Göttinger Germanisten) lesen wollten oder sollten – das heißt aber: für alle, die sich haupt- oder nebenberuflich mit deutscher Literatur beschäftigen –

1. Wolfgang Kayser: „Das Groteske – Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung“; Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg; 228 S. und ein Bild-Anhang, 16,80 DM;

2. Wolfgang Kayser: „Die Vortragsreise – Studien zur Literatur“; Francke Verlag, Bern; 306 S., 15,– DM;

3. Wolfgang Kayser: „Die Wahrheit der Dichter“; Rowohlt Verlag, Hamburg (Enzyklopädie Bd. 87); 161 S., 1,90 DM.

SIE ENTHALTEN (1) das letzte große und geschlossene Werk des Gelehrten, eine klug, analysierende, beispielhaft erläuternde historische Betrachtung des Grotesken als Ausdruck des Grauens vor einer verwandelten Welt; (2) eine Sammlung von Vorträgen, welche die Spannweite eines immer neuen Anregungen offenen Intellektes demonstrieren: von den verbalen Präfixen bis zum europäischen Symbolismus, vom Stilbegriff der Literaturwissenschaft bis zur portugiesischen Literatur der Gegenwart; (3) eine motivgeschichtliche Untersuchung – von Grimmelshausen bis zu Hofmannsthal – darüber, was Dichter meinen, wenn sie behaupten, die Wahrheit zu sagen.

SIE GEFALLEN, weil sich in ihnen ein universaler Geist in einer auch dem schlichten Bürger verständlichen Sprache ausdrückt und mitteilt, was er in den letzten Jahren seiner erlebnisreichen Bildung erfahren hat. – a. f.