Inhalt Seite 1 — Bischof Dibelius entschärfte seine These über die Obrigkeit Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Die Berliner Synode blieb zusammen

Berlin, Ende Januar

Im Westberliner Stadtteil Spandau wurde in der vergangenen Woche deutsche Kirchengeschichte gemacht, als die Provinzialsynode der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg im traditionsreichen Johannisstift tagte. Zwei Drittel der Mitglieder dieser parlamentsähnlichen Versammlung waren Bürger der „Deutschen Demokratischen Republik“: sie stammen aus Ostberlin und dem Gebiet der früheren preußischen Provinz Mark Brandenburg.

Die Vorzeichen für diese Synode waren nicht gut, und das lag nicht sosehr an der Tagesordnung, deren einzelne Punkte wenig Gefahren bargen. Das heimliche Generalthema der Synode aber stand nicht auf der Tagesordnung. Es hieß Bischof D. Otto Dibelius und seine Schrift über die „Obrigkeit“.

Nicht nur Funktionäre protestierten

Es war dies jene Schrift, in der der Vorsitzende der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg im vergangenen Herbst ein staatspolitisch, kirchenpolitisch und theologisch hochexplosives Thema angerührt hatte (DIE ZEIT, Nr. 43 und 45 / 1959). Auf dem Umweg über die Frage nach einer sinngemäßen Übersetzung des neutestamentlichen griechischen Wortes exousia stellte Dibelius darin, die Frage nach dem Verhalten des christlich gesinnten Menschen gegenüber einer Regierung, die einwandfrei mit dem Christentum nichts mehr zu tun zu haben wünscht, es gar bekämpft oder die – wie es ja auch in parlamentarischen Demokratien öfter der Fall ist – ihre Macht nicht mehr treuhänderisch als Gabe Gottes versteht.

Für Dibelius spitzte sich die Frage praktisch zu auf die Formel: „Wie verhält sich ein Christ gegenüber dem militant-atheistischen Regiment in der DDR?“