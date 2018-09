Es fällt einem Ausländer ziemlich schwer, in der gegenwärtigen französischen Krise neutral zu bleiben. Und es kann ihm, wenn er sich neutral verhält, erst recht an den Kragen gehen. Wir haben diese Erfahrung neulich abends gemacht, als wir an der Place de la Concorde ein Taxi für die Heimfahrt heranwinkten. Der Chauffeur, ein sehr umfangreicher Mann, der beinahe die beiden vorderen Sitze allein brauchte, eröffnete die Unterhaltung, sobald wir eingestiegen waren:

„Was sind die neuesten Nachrichten?“

Wir dachten, wir sollten es am besten mit der Regierung halten, und sagten: „Sieht so aus, als ob de Gaulle seinen Kopf durchsetzt.“

„Ha“, sagte er und drehte sich zu uns herum, wobei er lustig weiterfuhr. „De Gaulle ist erledigt. Monsieur, ich war Gaullist, aber für mich ist er erledigt. Er hat die Leute in Algier verraten. Jedermann in Frankreich ist gegen ihn. Er ist ein ...“

„Genau meine Meinung“, sagten wir eilig, in der Hoffnung, der Chauffeur würde seinen Blick wieder der Straße zuwenden. Einen Augenblick lang tat er das, und wir wurden wieder ruhiger.

„Er hätte Pinay nie gehen lassen dürfen“, sagte der Fahrer.

„Pinay war gut für das Land“, stimmten wir ihm zu.