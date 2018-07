Die Hauptversammlung der Phoenix-Rheinrohr AG, Vereinigte Hütten- und Röhrenwerke, Düsseldorf, war nicht nur lang, sie hatte leider auch Längen. Nach einem weitverbreiteten Irrtum muß offenbar eine Hauptversammlung, wenn sie gut sein soll, mindestens ihre fünf Stunden dauern. Eine endlose Debatte gab es, und im Grunde keine stichhaltige Opposition, die sich auf den vorgelegten Abschluß bezog. Das Thema der Auseinandersetzung war denn auch nicht in erster Linie das Geschäftsjahr 1958/59. Das Frage- und Antwortspiel – mit allerdings eindeutigem Schwerpunkt auf Frage – hat dabei deutlich gezeigt, daß die wirklich sehr weitgehende Publizität dieses Unternehmens – die sogar auch von der Opposition in der Hauptversammlung als „ausgezeichnet“ bezeichnet worden ist – kaum noch einen Spielraum für zusätzliche Erörterungen läßt.

Vor Eintritt in die Tagesordnung hatten zudem noch die Vorstandsmitglieder Vellguth und Mommsen ausführliche Ergänzungen zum Geschäftsbericht gemacht, so daß es der Opposition lediglich noch überlassen blieb, die am Rande liegenden Äcker Zu pflügen. Ein von der Gesellschaft erbautes und inzwischen – ohne Verlust an einen außenstehenden Bewerber – verkauftes Jagdhaus in der Eifel beflügelte zeitweilig die Phantasie und die Zunge des Kleinaktionärs Erich Nold, ohne daß er jedoch, der sich so gern als „Wespe“ sieht, damit in ein Wespennest gestochen hätte. Seine Fragestellung war nicht gerade von übertriebener Sachlichkeit diktiert. Daß auch in dieser Hautpversammlung, nunmehr zum dritten Male, wiederum die Abfindung des früheren Generaldirektors Fritz-Aurel Goergen eine Rolle spielen würde, war beinahe so sicher vorauszusagen, wie es nicht falsch war, anzunehmen, daß auch diese HV keine weiteren Aufschlüsse bringen würde. „Wir stehen wieder vor dem Versuch, längst abgehandelte Themen aufzugreifen“, erklärte zu dieser Opposition der Aufsichtsratvorsitzer Prof. Dr. Robert Ellscheid. Nachdem erneut – diesmal auf Grund einer Anzeige von Rechtsanwalt Dr. Kübel – die Justiz mit der Goergen-Abfindung befaßt ist, wird dieser Stoßseufzer der Verwaltung vermutlich auch noch in der nächsten Hauptversammlung aktuell sein.

Mit der Billigung der auf 10 (9) v. H. erhöhten Dividende gegen nur 600 000 DM haben die etwa 700 anwesenden Aktionäre gezeigt, daß sie mit dem Erfolg des Unternehmens zufrieden waren. Die Abstimmung über die Kapitalerhöhung um 69 Mill. DM im Verhältnis 3:1 zu 180 v. H. fand in einem inzwischen stark gelichteten Saale nur wenig Gegenstimmen. Ein Antrag auf Neufestsetzung des Bezugskurses auf 120 v. H. wurde nicht zur Abstimmung gestellt. Vorstandsmitglied Dr. Vellguth hatte in seinen Ausführungen vor Eintritt in die Tagesordnung den gewählten Kurs von 180 v. H. nochmals als besonders günstig bezeichnet. Den Aktionären falle damit eine Sondervergünstigung zu, „die sie sicher für manche Entbehrungen in den Aufbaujahren der Gesellschaft entschädigen wird“.

Als Ergänzung hierzu sind besonders die Ausführungen von Vorstandsmitglied Ernst-Wolf Mommsen von Interesse, in denen das angelaufene Geschäftsjahr eine sehr positive Beurteilung fand. Das neue Geschäftsjahr habe sehr gut begonnen, hieß es. Es könne damit gerechnet werden, daß der Auftragsbestand und die nach wie vor gute Auftragstätigkeit von Handel und Industrie auch in den nächsten Monaten einen gleich hohen Beschäftigungsstand des Unternehmens ermögliche, wie er z. Z. zu verzeichnen sei. Alle Einzelfaktoren zusammengenommen glaubt die Verwaltung der Phoenix-Rheinrohr AG, daß das Geschäftsjahr 1959/60 einen Verlauf aufweisen wird, „der eine durchaus befriedigende Entwicklung erwarten läßt“

Nmn